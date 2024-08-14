Haks Kimya'ya 1,9 Milyon TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Ekonomi

Haks Kimya'ya 1,9 Milyon TL İdari Para Cezası

Rekabet Kurulu, Haks Kimya'ya 1,9 milyon lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı. Haks Kimya'nın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma sonuçlandı.

14.08.2024 11:17
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Rekabet Kurulu, Haks Hamzaoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Haks Kimya) 1,9 milyon lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Nurse Harvey's ve Gifrer gibi markalarla gıda takviyesi, mama, kozmetik ve tıbbi ürünlerin satışını gerçekleştiren Haks Kimya'nın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, soruşturma sonucu firmanın kanunu ihlal ettiğine karar verdi ve teşebbüse 1 milyon 941 bin 954 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Haks Kimya'ya 1,9 Milyon TL İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haks Kimya'ya 1,9 Milyon TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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