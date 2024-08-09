Halfeti\'de Safir Bitkisiyle Kuraklığa Çözüm

Ekonomi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hasadı gerçekleştirilen safir bitkisiyle kuraklığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tarımsal üretimi kuraklık etkilerinden korumak amacıyla önemli bir adım atıldı. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Halfeti Safir ile Pırlanta Gibi Parlayacak Yayım Projesi" çerçevesinde hasat programı düzenlendi. Hasat programına Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Cumhuriyet Savcıları Selçuk Özdemir ve Mücahit Kıymacı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilen safir bitkisinin Halfeti ilçesinde yaygınlaştırılmasının amaçlandığı proje, Halfeti'nin verimli topraklarında sürdürülebilir tarımsal üretimi teşvik ederken, bölgedeki kuraklıkla mücadelede de önemli bir rol oynamayı hedefliyor. Katılımcılar, projenin bölge tarımı için yeni bir umut ışığı olduğunu belirtti. - ŞANLIURFA