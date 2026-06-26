Halı Tarlası Turistlerin Gözdesi - Son Dakika
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Halı Tarlası Turistlerin Gözdesi

Halı Tarlası Turistlerin Gözdesi
26.06.2026 14:20
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Antalya'da dokuma halılar buğday tarlasında serilerek mikroplardan arındırılıyor, turistler hayran kalıyor.

Antalya'da Türkiye'nin dört bir yanından toplanıp buğday tarlalarına serilen 5 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırıldıktan sonra müşterilerine teslim ediliyor. Halıları görmek için binlerce kilometre uzaklıktan gelen yerli ve yabancı turistler, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamıyor. Türk halılarına ilgi duyan Polonyalı kız arkadaşını halı tarlasına getiren Kazım Kıyaklı, "Görünce dayanamadı ağladı, aklını yitirdi" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Türkiye'nin dört bir yanından toplanan 5 bine yakın el dokuması halı ve kilim, buğday tarlalarına serilmeye başlandı. 20 Haziran-20 Eylül tarihleri arasında aralarında yüz yıllık halıların da olduğu halı ve kilimler, tamir edildikten sonra mikroplardan arındırılmak için steril havuzlara sokuluyor. Daha sonra 100 dönümlük arazide güneşe serilen halı ve kilimlerin renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor. Güneşin altında belirli aralıklarla tersi ve düzü çevrilerek halıların nemi ve sıcağı iyi şekilde alması, renklerin tonlamasının sağlamlaşması sağlanıyor.

Mikroplardan arındırılıyor, yıkanıp tekrar kurutuluyor

Serildikleri alanı "halı tarlasına" çeviren el dokuması halı ve kilimler, güneşin altında mikroplardan arınıp, renk tonları oturduktan sonra çalışanlar tarafından katlanarak toplanıyor. Traktöre yüklenen halılar, yıkanma ve dezenfekte işleminden geçiyor. Kurutma yapıldıktan sonra ise araçlara yüklenip, sipariş alınan adreslerdeki müşterilerle buluşuyor.

"Bu tarla yazın halıdan kazandırıyor, kışın buğdaydan"

Tarla sahiplerinden Deniz Halil Topkara, uzun yıllardır bu işi yaptıklarını belirterek, halıların güneş alması için serilmesindeki amacın pastelleştirme olduğunu söyledi. Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerden toplanan halıların burada işlemlerden geçtiğini aktaran Topkara, "Çok eski halılar var aralarında. Önce yıkanıyor, tekrar buraya seriliyor. Bazı halılar ise tıraşlanıyor. Güneşte renkleri pastelleşerek daha doygun hale geliyor. Güneş aynı zamanda içinde güve varsa da, bu gibi böcekleri arındırıyor" dedi.

Yaz ayları boyunca halıların tarlada kalacağını söyleyen Topkara, kışın ise buğday tarlası olarak tarlalarda işlem yapıldığını belirtti.

"Aile ekonomisine katkı sağlıyor"

Halı tarlasında çalışan Ayşe Akbaba, yaz aylarında bölge halkının buralarda çalıştığını ve ailelerine ekonomik destek sağladığını söyledi. Halıların yaz boyunca güneş altında tutulduğunu belirten Akbaba, sıcakta çalışmanın zor olduğunu ancak ağaç gölgelerinde mola verdiklerini söyledi.

"Polonyalı kız arkadaşım görünce ağladı, aklını yitirdi"

Bu eşsiz manzarayı görmek için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler ise bol bol fotoğraf çekiyor. Yaklaşık 1 yıldır halıların serilmesini dört gözle bekleyen Kazım Kıyaklı ve Polonyalı kız arkadaşı Jagoda Dudzinska, tarlaya gelerek bol bol fotoğraf çekindi. Kız arkadaşına sürpriz yaptığını belirten Kazım Kıyaklı, "Arkadaşlarımızdan çok duyuyorduk ama hiç görememiştik. Kız arkadaşım Türk halılarını çok merak ediyordu. Buraya habersizce getirdim ve görünce aklını yitirdi" dedi.

Jagoda Dudzinska ise, "Halıları görür görmez ağladım" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Antalya, Kültür, Turizm, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halı Tarlası Turistlerin Gözdesi - Son Dakika

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