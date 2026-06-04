Haliç Üniversitesi'nde Sıfır Atık Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Haliç Üniversitesi'nde Sıfır Atık Haftası Etkinlikleri

04.06.2026 10:08
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Haliç Üniversitesi, İstanbul Sıfır Atık Haftası'nda çevre bilincini artırmak için etkinlikler düzenledi.

Haliç Üniversitesi, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayesinde düzenlenen "1-7 Haziran "İstanbul Sıfır Atık Haftası" kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevre bilincinin artırılması, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve sıfır atık kültürünün güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, akademisyenler, idari personel ve paydaş kurumlar çevresel sorumluluk bilinci etrafında bir araya geldi.

Program kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Altınboynuz Kürek Kulübü işbirliğiyle "Haliç İçin Kürek Çekiyoruz: Adacık Temizlik ve Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

Katılımcılar, kürek çekerek Haliç içerisinde bulunan adacığa ulaştı ve burada gerçekleştirilen çevre temizliği çalışmalarıyla çevresel sorumluluğa dikkati çekti.

Etkinlik, yalnızca fiziksel bir temizlik çalışması olmanın ötesinde, bireysel ve kurumsal düzeyde sürdürülebilir yaşam anlayışının önemine vurgu yapan bir farkındalık hareketi olarak öne çıktı.

Düzenlenen etkinliklerle, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinliğe Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, Haliç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necla Öykü İyigün, Haliç Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Esma Bendez, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sürdürülebilirlik temalı sergi ve atölyeler ilgi gördü

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında ayrıca Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından hazırlanan "Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Temalı Sergi" ziyaretçilere açıldı.

Sergide sürdürülebilir yaşam, geri dönüşüm, çevresel farkındalık ve kaynakların verimli kullanımı konularını ele alan çalışmalar yer aldı. Öğrencilerin tasarım ve sanat yoluyla çevresel sorunlara dikkat çektiği sergi, üniversite mensuplarından yoğun ilgi gördü.

Program kapsamında gerçekleştirilen Geri Dönüşüm Atölyesi'nde ise katılımcılar atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar yaparak sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıkları konusunda bilgi edindi.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek "Sürdürülebilir Yaşam ve Atık Yönetimi: Tasarımla Başlayan Çevresel Dönüşüm" başlıklı panelde ise sürdürülebilirlik, çevresel dönüşüm, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi konuları uzman isimlerin katılımıyla ele alınacak.

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin planlama ve koordinasyon süreci, Haliç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necla Öykü İyigün'ün liderliğinde Haliç Üniversitesi Strateji Geliştirme ve Kalite Güvence Sistemleri Direktörlüğü tarafından yürütüldü.

Akademik ve idari birimler, öğrenciler ve dış paydaşların katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmalar, Haliç Üniversitesi'nin çevresel sürdürülebilirlik alanındaki kurumsal yaklaşımını ortaya koyarken, üniversite genelinde sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflerine de katkı sağladı.

"Çevreye duyduğumuz sorumluluğun yalnızca bir hafta ile sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, çevresel sürdürülebilirliğin yalnızca belirli gün ve haftalarla sınırlı bir konu olmadığını belirtti.

Eryarsoy, "sıfır atık" kapsamında ekosistemin bir parçası oldukları Haliç'te çevre temizliği yapmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Çevreye duyduğumuz sorumluluğun yalnızca bir hafta ile sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Bulunduğumuz her yerde doğaya en yüksek saygıyı ve özeni göstererek yaşamayı hedeflemeliyiz. Bu kapsamda yalnızca çevre temizliği çalışmaları değil, atık tekstillerden çanta üretimi, yeniden kullanılabilir ürünleri teşvik eden uygulamalar ve geri dönüştürülebilir malzemelerle gerçekleştirilen çeşitli atölyeler gibi birçok etkinlik düzenliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Haliç Üniversitesi'nde Sıfır Atık Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

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