Haliliye'de kadınlar meslek öğrenip para kazanıyor - Son Dakika
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Haliliye'de kadınlar meslek öğrenip para kazanıyor

14.06.2022 17:16
Haliliye'de kadınlar meslek öğrenip para kazanıyor

Haliliye Belediyesi bünyesinde yer alan milletevlerindeki kurslar ile meslek öğrenen kadınlar bir yandan meslek öğrenirken diğer yandan da aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Haliliye Belediyesi bünyesinde yer alan milletevlerindeki kurslar ile meslek öğrenen kadınlar bir yandan meslek öğrenirken diğer yandan da aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını sürdürüyor. Başkan Canpolat'ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yürütülen çalışmalarda milletevlerinde meslek edindirme ve hobi kursları düzenliyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye, Sırrın Milletevi ve Ertuğrulgazi Kadın Destek Merkezinde el sanatları, kuaför, okuma yazma, dikiş nakış ve Kur-an kurslarına katılan kadınlar, uzman eğitmenlerden teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Bu kurslar ile meslek öğrenen kadınlar hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de verimli vakit geçiriyor. Uygulamalı eğitim alan kadınlar kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları halinde ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın sahibi oluyor. Kadınlar kurslarda eğitim görürken, çocukları ise oyun alanlarında gönüllerince eğleniyor.

Öte yandan kursa katılan kadınlar kendilerine sağlanan imkanlar için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat' teşekkür ederken "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" sloganıyla hizmet veren kurslara kayıtların ise devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Haliliye'de kadınlar meslek öğrenip para kazanıyor
Haliliye'de kadınlar meslek öğrenip para kazanıyor
Haliliye'de kadınlar meslek öğrenip para kazanıyor
Haliliye'de kadınlar meslek öğrenip para kazanıyor

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Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haliliye'de kadınlar meslek öğrenip para kazanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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