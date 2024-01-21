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Halit Acar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul'unda yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Halit Acar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul'unda yeniden başkan seçildi

Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Halit Acar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul'unda yeniden başkan seçildi. Acar, Türkiye ve Irak arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi ve ticaretin artması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Halit Acar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul\'unda yeniden başkan seçildi
21.01.2024 - 08:47,
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Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Halit Acar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul'unda yeniden başkan seçildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları gerçekleştirildi. Genel Kurulda Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Halit Acar yeniden başkan olarak seçildi. Genel Kurulda Divan Başkan Vekili olarak görev alan Halit Acar, önceki dönemde gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreninde Üstün Performans Kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Nail Olpak'ın elinden alan Acar, kıvançlı olduğunu belirtti.

"Türkiye ve Irak arasındaki ikili ilişkiler ve ticaretin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra karşılıklı ticaretin arttırılması yönünde gösterdiği yüksek performansla dikkat çeken Halit Acar, Genel Kurul sonrası bir değerlendirme yaptı. Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, "İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurullarında Divan Başkan Vekili olarak yer almanın ve Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığı'na ikinci kez seçilmenin gururunu yaşıyorum. Beni Divan Kurulu Başkan Vekilliğine layık gören Başkanımız Nail Olpak ve tüm haziruna, ayrıca oylarıyla Başkanlığıma destek veren tüm Yürütme Kurulumuz ve üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye-Irak arasındaki ticari ilişkileri en üst düzeye taşımak için verdiğimiz mücadelenin yanı sıra, iki ülke dostluğu için de çalışmaya hız kesmeden devam edeceğiz. Bu yolda benimle beraber ter dökecek Yürütme Kurulumuza yeni dönemde başarılar ve kolaylıklar diliyorum. 2024 yılında da Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi ve karşılıklı ticaretin artması yönündeki çabalarımız devam edecektir" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Halit Acar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul'unda yeniden başkan seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halit Acar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul'unda yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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