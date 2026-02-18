Halk ekmek büfelerine Ramazan düzenlemesi - Son Dakika
Halk ekmek büfelerine Ramazan düzenlemesi

Halk ekmek büfelerine Ramazan düzenlemesi
18.02.2026 17:19  Güncelleme: 17:21
Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Halk Ekmek Büfeleri Ramazan ayı için pide satışına başlayacak.

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Halk Ekmek Büfeleri Ramazan ayı için pide satışına başlayacak. Büfelerde 400 gram pide 30 TL'den vatandaşa sunulacak.

Düzce Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında vatandaşları ucuz ekmek ile buluşturan Düzce Belediyesi Halk Ekmek Büfeleri Ramazan ayı boyunca pide satışı da yapacak. 400 gram pidenin 30TL'den satışa sunulacağı büfeler 9 farklı noktada vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar, Ramazan ayında çalışma saatleri güncellenen ve 08: 00-11: 00 ile 15: 00-18: 00 saatleri arasında açık olacak büfelerden belirtilen saatler içinde alışveriş yapılabilecek. Halk ekmek büfeleri, Bahçeşehir Belediye Ek Hizmet Binası önü, Beyciler Mahalle Konağı mevkii, Camikebir Mahallesi 23 Nisan Parkı önü, Hamidiye Mahallesi üst geçit mevkii, Aziziye Mahallesi, Bahçeşehir Güzelbahçe Mahallesi, Koçyazı Mahallesi ve Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi'nde bulunuyor.

Haftanın 6 günü hizmet veren büfelerde baston ekmek, köy ekmeği ve glutensiz ekmek de piyasa fiyatının altında bir bedelle satışa sunuluyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halk ekmek büfelerine Ramazan düzenlemesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Halk ekmek büfelerine Ramazan düzenlemesi - Son Dakika
