Halk Kartın şubat ayı ödemesi hesaplara yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Halk Kartın şubat ayı ödemesi hesaplara yatırıldı

28.02.2022 14:44
Halk Kartın şubat ayı ödemesi hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara destek sağlayan Halk Kart projesinin şubat ayı ödemesi hesaplara yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara destek sağlayan Halk Kart projesinin şubat ayı ödemesi hesaplara yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni yılla birlikte tutarları yüzde 50 oranında artırılan Halk Kart ödemeleri, ekonomik sıkıntıların arttığı son aylarda vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor. 6 bin 809 kişinin 150, 5 bin 203 kişinin 270 TL'lik bakiyeden yararlandığı Halk Kartta toplam 12 bin 12 kişinin hesabına 2 milyon 426 bin 160 TL yatırıldı.

Vatandaşın yanı sıra esnafın da kazandığı çok yönlü bir proje olan Halk Kart sayesinde şubat ayında 2 milyon 426 bin 160 TL yerel esnafın kasasına girecek. - MERSİN

YORUMLAR
500
Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatını 5 TL'ye düştü Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatını 5 TL'ye düştü

Türk Lirası, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halk Kartın şubat ayı ödemesi hesaplara yatırıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
14:36 Bu devirde annene bile güvenmeyeceksin! Köpek saldırınca çocuğunu bırakıp kaçtı
14:30 Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?
14:29 Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı
14:25 Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki vatandaşlara seslendi: Trenler kalkacak, güvenliğinize dikkat ederek yetişin!
14:22 İsmail Kartal, Kasımpaşa karşılaşmasında Mesut Özil'e forma vermedi! Kritik maç için özel olarak hazırlıyor
14:22 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Alparslan, kuşatmayı kaldırabilecek mi?
14:10 Avrupa Rusya'nın saldırısı sonrası teyakkuzda: Ukrayna'ya hangi ülkeler, ne silahları gönderiyor? İşte o liste
13:56 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kendi fotoğrafının altına yorum yaptı: Uuuu fena!
13:49 Rusya Kiev'i kuşattı mı, kuşatmadı mı? Ukrayna hükümeti: Bunu sadece hayal edebilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 14:50:57. #1.12#
SON DAKİKA: Halk Kartın şubat ayı ödemesi hesaplara yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement