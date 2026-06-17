En Uzun Metro Ringi 19 Haziran'da Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

En Uzun Metro Ringi 19 Haziran'da Açılıyor

17.06.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy hattıyla 69 km'lik tamamen yer altı metro ringinin tamamlandığını ve 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını duyurdu. Hat, seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olan Halkalı-Arnavutköy hattının, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirerek, "Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattına yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Projenin Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hatları olarak iki bölümde planladıklarını hatırlatarak, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe kesimini 29 Ocak 2024'te ve İstanbul Havalimanı-Halkalı hattının 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane kesimini de depo bağlantı hatları dahil 19 Mart 2024'te devreye aldıklarını anımsattı.

"Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahında seyahat süresi 30 dakikaya düşecek"

Proje kapsamında 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy güzergahında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız."

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını ifade etti.

Halkalı İstasyonu'nda hattın Marmaray ile entegre olacağına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahında seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk'te 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'de 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'de 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz'da 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane güzergahında da 48 dakikaya düşecek."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetim, Halkalı, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En Uzun Metro Ringi 19 Haziran'da Açılıyor - Son Dakika

Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
Askerlik şakası Dünya Kupası’nı karıştırdı Güney Kore’den sert karar Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oluyor Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu

12:54
Galatasaray’ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
12:50
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Canlı yayında açıkladı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:31
Emsal karar Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:45:36. #7.13#
SON DAKİKA: En Uzun Metro Ringi 19 Haziran'da Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.