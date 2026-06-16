Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran'da Açılıyor - Son Dakika
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Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran'da Açılıyor

16.06.2026 13:02
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 21,75 km'lik Halkalı-Arnavutköy metro hattının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 19 Haziran'da hizmete açılacağını duyurdu. Hat, diğer metro hatları ve Marmaray ile entegre olacak, seyahat süresini 30 dakikaya indirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını ve hattın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 19 Haziran'da hizmete açılacağını bildirdi.

Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024'te devreye almıştık. 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda, Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız. Hattı, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız."

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla, Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile de Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağı bilgisini paylaştı.

Halkalı İstasyonunda ise hattın Marmaray ile entegre olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran'da Açılıyor - Son Dakika

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