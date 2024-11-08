Halkbank HUBrica Demo Day'24 Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Halkbank HUBrica Demo Day'24 Gerçekleşti

Halkbank HUBrica Demo Day\'24 Gerçekleşti

Halkbank, fintek projelerini global pazara taşıyan HUBrica Demo Day'24 etkinliğini düzenledi.

08.11.2024 11:18
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Halkbankın YTU Start-Up House işbirliğiyle fintek alanındaki yenilikçi projeleri global pazarlara taşımak amacıyla başlattığı HUBrica Hızlandırma Programı'nın Demo Day'24 buluşması gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbankın, HUBrica Hızlandırma Programı'nın Demo Day'24 buluşması, girişimcilerin, melek yatırımcılar, girişim sermayesi firmaları, fintek girişimcilerinin temsilcileri, teknopark yöneticileri ve kitle fonlama platformu temsilcileri ve akademi çevrelerinin katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Halkbank Genel Müdürlük binasında gerçekleşti.

Halkbank, programa dahil olan girişimlerin her birine, yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine ve büyümelerine katkıda bulunmak amacıyla nakdi ödül sağladı.

HUBrica çerçevesinde online eğitimler ve mentörlük desteğinden faydalanan, çeşitli workshoplara ve ilham buluşmalarına katılarak programı başarıyla tamamlayan 11 girişimci, finansal teknolojilere yönelik yenilikçi çözümlerini sundu.

Projeler, bankacılık, yatırım ve ödeme sistemleri alanlarında faaliyet gösterirken, yeşil finansman ve sürdürülebilirlik odaklı projeler, karbon yönetimi ve çevresel sorumluluk alanlarına da hitap ediyor.

Teknoloji ve yazılım geliştirme sektöründeki projeler, yapay zeka, blokzincir ve metaverse gibi ileri teknolojileri kullanarak iş süreçlerini dijitalleştirme ve optimize etme üzerine yoğunlaşıyor. Ayrıca, sosyal sorumluluk ve erişilebilirlik konularına odaklanan girişimler de toplumsal faydayı artırmayı amaçlıyor.

Fuaye alanına kurdukları stantlarda soruları yanıtlama ve proje detaylarını yatırımcılarla yüz yüze paylaşma imkanı bulan girişimciler, yatırım alma, yurt içi ve yurt dışı ofis kullanımı, teknoloji harcamalarında destek ve küresel pazarlarla buluşma fırsatları gibi konularda da destek alacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, HUBrica Hızlandırma Programı ile girişimcilerin cesaretini ve vizyonunu desteklediklerini belirtti.

Arslan, HUBrica ile bu yıl fintek alanında yenilikçi projeleri keşfetmeyi ve bu projelerin global pazarlarla buluşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını,fintek alanının kendilerine geniş bir yelpazede fırsatlar sunduğunu ifade etti.

2021 yılından bu yana, Halkbankın farklı meslek gruplarından 234 bin kadın girişimciye 74 milyar lira ve her yaş düzeyinden 176 bin girişimciye ise, 27 milyar lira finansal destek sağladığına dikkati çeken Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Üreten Kadınlar Buluşmaları, Üreten Kadınlar Yarışması, Üreten Kadınlar Akademisi, İhracatta Kadın İzi, Jet Luck, HUBrica gibi çeşitli projelerle girişimcilik ekosistemini büyütmeye ve güçlendirmeye çalıştık. Girişimcilik kültürünün ülkemizde kökleşmesine ve yenilikçi fikirlerin gelişmesine katkı sunmaya devam etmekteyiz. Yeni iş fırsatlarına kapı aralayacağına inandığımız bu heyecanlı yolculukta, HUBrica girişimlerinin başarılarına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Halkbank, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halkbank HUBrica Demo Day'24 Gerçekleşti - Son Dakika

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