Halkbank\'ın Ceza Davası Sona Erdi

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank, ceza davasının düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuru yaptı ve mahkeme onayının ardından 9 yıldır devam eden ceza davası sona erecek.

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" kapsamındaki yasal süreçlerde son aşamaya gelindi.

Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, uzman kuruluş tarafından hazırlanan uyum raporunun ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'ne zamanında ve eksiksiz olarak teslim edildiği bildirilmişti.

Ortak dilekçe mahkemeye sunuldu

Konuyla ilgili bankadan yapılan açıklamaya göre, uyum raporunun teslim edilmesinin ardından Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek dilekçeyi 10 Haziran 2026 tarihinde ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sundu.

ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamen sona erecek.

Daha önce açıklandığı üzere anlaşma kapsamında Halkbank, herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi adli veya idari para cezası da ödemeyecek.