Halkbank'tan Girişimcilik Yarışması Finali

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank, 'Jet Luck' yarışmasının finalini İstanbul'da düzenleyerek 3 projeyi ödüllendirdi.

Halkbank'ın girişimcilere yönelik düzenlediği "Jet Luck" yarışmasının finali, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri'nde gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, üçüncüsü düzenlenen yarışmada yeni nesil dijital teknolojilerden sürdürülebilirlik çözümlerine, yenilenebilir enerjiden sağlık teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler sahne aldı.

Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri arasında Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan yer aldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 12 girişimci, iş fikirlerini 50 saniye süren asansör yolculuğu sırasında jüriye etkili sunarak finale kalma mücadelesi verdi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda girişimcilerin tamamı sunum aşamasına yükselmeye hak kazandı.

Finalistlerin fikirleri, yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki kriterleri doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutuldu. Ardından final puanlamalarıyla ilk üç sıradaki girişimler belirlendi.

Yarışmada birinciliği, tarım, gıda ve sürdürülebilirlik alanında "Fishgramer" girişimiyle Merve Büşra Ayık kazanırken, ikinciliği, robotik ve mekatronik alanında "Munulus" girişimiyle Buğra Tosun elde etti. Üçüncülük ise medikal, sağlık alanında "HIST" girişimiyle Fatih Karakaya'nın oldu. Dereceye giren girişimcilere maddi ödüller takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Özdil, yarışmacıların, fikirleriyle yarınları bugünden inşa ettiğini belirtti.

Projelerin, ekonomik değer üretmenin yanı sıra topluma, çevreye ve gelecek nesillere dokunan birer vizyon taşıdığını aktaran Özdil, şunları kaydetti:

"Girişimcilerimizin desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak ele alıyoruz. Yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için çok boyutlu ve bütüncül destekler sunuyoruz. Sizler ülkemizin istikbalisiniz. Yüksek enerjiniz ve insanlığa fayda sağlama arzunuzla dünyadaki hızlı değişimi sadece izlemekle kalmıyor, onun bizzat parçası oluyorsunuz. Biz de Halkbank olarak 88 yıllık köklerimizden aldığımız güçle, birçok alanda olduğu gibi girişimcilik alanında da sizlerin azmini ve heyecanını paylaşmaktayız."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:59
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
13:29
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
13:25
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
12:35
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:08:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.