Halsizlikten Kaçınmak İçin Uyarılar

27.03.2026 09:57
Dr. Hüseyin Taşkıran, halsizliğin ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini vurguladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Taşkıran, halsizlik şikayetinin basit bir yorgunluk olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu durumun farklı hastalıkların habercisi olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Taşkıran, halsizliğin günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünü aktararak, birçok hastalığın da belirtisi olabileceğine dikkati çekti.

Taşkıran, "Halsizlik, yoğun iş temposu, uykusuzluk veya stres gibi nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi kansızlık (anemi), tiroid hastalıkları, vitamin eksiklikleri, enfeksiyonlar ve kronik hastalıkların da belirtisi olabilir. Bu nedenle uzun süren halsizlik mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Taşkıran, halsizliğe yol açan faktörlerin "demir, B12 ve D vitamini eksiklikleri", "tiroid fonksiyon bozuklukları", "yetersiz ve düzensiz beslenme, "uyku kalitesinin düşük olması", "yoğun stres ve psikolojik faktörler" ve "kronik hastalıklar" olduğunu kaydederek, halsizliğin 2 haftadan uzun sürmesi, baş dönmesi, çarpıntı, kilo kaybı veya iştahsızlık gibi ek şikayetlerle birlikte görülmesi durumunda vakit kaybedilmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktardı.

Halsizlikle mücadelede sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemli olduğuna işaret eden Taşkıran, "engeli ve düzenli beslenme", "günde en az 7-8 saat kaliteli uyku", "düzenli fiziksel aktivite", "yeterli su tüketimi" ve "stres yönetimi" önerilerinde bulundu.

Taşkıran, basit gibi görünen halsizliğin, aslında vücudun verdiği önemli uyarı olabileceğine işaret ederek, "Erken tanı ve doğru tedaviyle birçok hastalığın önüne geçmek mümkündür." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

