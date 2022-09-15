Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi - Son Dakika
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Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi

15.09.2022 10:20
Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ayçiçek yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi. Kararda, yerli üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçinin desteklenmesi gerekçe olarak gösterildi.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AMAÇ YERLİ ÜRETİMİ VE ÇİFTÇİYİ DESTEKLEMEK

Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

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Ayçiçek Yağı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi - Son Dakika
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