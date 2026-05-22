Ham Çelik Üretiminde Düşüş: Nisan Raporu
Ham Çelik Üretiminde Düşüş: Nisan Raporu

22.05.2026 12:18
Küresel ham çelik üretimi, Çin ve Orta Doğu’daki azalışlarla %1,9 düştü; Türkiye üretimini artırdı.

Küresel ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre Çin ve Orta Doğu'daki üretim düşüşlerinin etkisiyle yüzde 1,9 azalarak 153,4 milyon ton oldu.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), nisan ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Yılın ilk dört ayındaki küresel üretim ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 613,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Çin ve Orta Doğu'da düşüş

Dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden Çin'in ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 83,6 milyon tona geriledi.

Çin'in ocak-nisan dönemindeki üretimi de yüzde 4,1 düşüşle 331,1 milyon tona indi.

Aynı dönemde jeopolitik gerilimlerin yaşandığı Orta Doğu bölgesindeki üretimin yüzde 27,6 düşerek 3,7 milyon tona gerilemesi dikkati çekti.

Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile Ukrayna'nın toplam üretimi de yüzde 13,4 azalarak 6 milyon tona düştü. Rusya'nın nisan ayı üretimi ise yüzde 12,4 azalışla 5 milyon ton olarak tahmin edildi.

Avrupa Birliği (AB) genelinde üretim yüzde 1,8 düşüşle 11 milyon tona gerilerken, AB'nin en büyük üreticisi Almanya'da nisan ayı üretimi yüzde 9,5 artarak 3,2 milyon tona yükseldi.

ABD ve Hindistan'da yükseliş sürüyor

Ham çelik üretimi nisanda ABD'de yüzde 9,4 artışla 7,2 milyon tona, Hindistan'da ise yüzde 3,9 yükselişle 13,8 milyon tona çıktı.

Asya'nın diğer önemli üreticilerinden Japonya'nın üretimi yüzde 0,3 artışla 6,6 milyon ton, Güney Kore'nin üretimi ise yüzde 4,8 yükselişle 5,2 milyon ton oldu.

Brezilya'nın üretimi yüzde 2,8 artarak 2,7 milyon ton, Vietnam'ın üretimi ise yüzde 4 artışla 2,1 milyon ton olarak tahmin edildi.

Türkiye üretimini yüzde 9,4 artırdı

Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 3,3 milyon tona yükseldi. Türkiye, bu üretim hacmiyle küresel sıralamada 7. sıradaki yerini korudu.

Ülkenin ocak-nisan dönemindeki toplam ham çelik üretimi ise geçen yılın ilk dört ayına kıyasla yüzde 6,3 artış göstererek 13 milyon tona ulaştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

