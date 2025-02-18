Hamdi Erkan Özdilek'in Yeni Sergisi

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Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Erkan Özdilek'in solo resim sergisi "Çıplak Zihnin Gezegeni" Ankara Timora Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hamdi Erkan Özdilek çalışmalarında sıkça yer verdiği ipek kozası, dönüşüm ve bilinç akışının simgesi olarak öne çıkıyor.

Doğal malzemelerle oluşturulan eserler, izleyiciyi sadece görsel bir deneyime değil, aynı zamanda düşünsel bir sorgulamaya davet ediyor. Form ve kavram arasındaki dengeyi irdeleyen sergi, sanatın zamana yayılan etkisini ve insan zihnindeki imgelerin dönüşümünü görünür kılıyor.

"Çıplak Zihnin Gezegeni", sanatçının özgün diliyle, duyuların ve belleğin izlerini takip etmek isteyenleri bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdilek, "Sergim, izleyiciye yalnızca bir sanat eseri sunmakla kalmaz, aynı zamanda onların düşünsel sınırlarını zorlamaya ve içsel dünyalarında bir yankı uyandırmaya çalışır." ifadelerini kullandı.

Özdilek, bu etkiyle izleyicinin kendi yaşamına, düşüncelerine ve dünyaya dair yeni bir farkındalık kazanmasını umduğunu kaydetti.

Zihin perdesinin, kendisi için bilinçli ve bilinç dışı arasındaki geçişkenliği simgelediğini belirten Özdilek, "Sanatımda bu kavram, sadece görsel bir temsil değil, aynı zamanda varoluşun derinliklerine inen bir yolculuk. İmgeler, hem bilincin açık haliyle hem de bilinçaltının daha derin katmanlarıyla diyalog halinde şekillenir. Bu diyalog, bir anlamda zihnin perdelerinin ardındaki gizemi açığa çıkarmaya yönelik bir arayıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bilinç ve bilinç dışı arasındaki ilişkiyi ise birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan iki alan olarak gördüğünü vurgulayan Özdilek, şunları kaydetti:

"Bilinç, dış dünyayı algılama biçimimizi şekillendirirken, bilinçdışı da derin sezgiler ve imgelerle bu algıyı dönüştürür. Benim sanatımda bu iki katman bir araya gelir, sezgisel imgeler, bilinçaltındaki düşüncelerin dışa vurumu olarak ortaya çıkar. Bu süreç, izleyicinin hem görsel hem de düşünsel bir deneyim yaşamasını sağlar."

Sergi, 8 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.