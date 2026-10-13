Hamsi 9 ayda 22 ülkenin sofrasına girdi, ihracat 13 milyon 621 bin 885 dolara çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamsi 9 ayda 22 ülkenin sofrasına girdi, ihracat 13 milyon 621 bin 885 dolara çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin hamsi ihracatı yılın 9 ayında 22 ülkeye ulaştı; değer bazında yüzde 20 artışla 13 milyon 621 bin 885 dolara, miktar bazında yüzde 80 artışla 4 bin 62 tona çıktı. DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, yılın son çeyreğinde talebin sürmesini bekliyor.

Türkiye'den işlenmiş ürün olarak da dış satımı yapılan hamsi, yılın 9 ayında 22 ülkenin sofralarında yer aldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin ocak-eylül 2025'te değer bazında 11 milyon 313 bin 687 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 20 artarak 13 milyon 621 bin 885 dolara ulaştı.

Geçen senenin 9 ayında 2 bin 259 ton olan hamsi dış satımı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 80 artışla 4 bin 62 tona yükseldi.

Bu yıl ocak-eylül döneminde hamsiye en çok talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi. Belçika'ya 3 milyon 898 bin 479 dolar, Fransa'ya 3 milyon 404 bin 163 dolar, Ukrayna'ya da 2 milyon 27 bin 892 dolar değerinde hamsi ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Avustralya, Portekiz, Katar ve Irak'a da hamsi satıldı.

Miktar ve değer bakımından artış yaşandı

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, AA muhabirine, hamsi ihracatında yılın kalan döneminde de artış trendinin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Kuzuoğlu, özellikle miktar bazında yaşanan artışın sektör açısından memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Hamsi ihracatında hem miktar hem de değer bakımından geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydettik. Yılın son çeyreğinde de mevcut pazarlarımızdaki talebin devam etmesini ve yeni pazarların ihracata katkı sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Ülke çeşitliliğinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Kuzuoğlu, Avrupa ülkelerinin yanı sıra farklı coğrafyalardan da hamsiye talep gelmesinin sektör açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kuzuoğlu, hamsi ihracatının artırılması için yeni pazar arayışlarının sürdüğünü belirterek, "Ürünümüzün tanıtımı, pazar çeşitliliğinin artırılması ve katma değerli işlenmiş ürün ihracatının geliştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. İhracatçılarımızın farklı ülke pazarlarında daha fazla yer alması için yürütülen tanıtım ve ticari bağlantı çalışmalarının da önümüzdeki dönemde sonuçlarını görmeyi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında hamsinin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kuzuoğlu, sektörün hedefinin hem mevcut pazarlardaki payı artırmak hem de yeni ülkelere düzenli ihracat gerçekleştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
TürkiyeİhracatEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Ne altın ne gümüş Kilosu 247 bin TL ediyor Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar Sonrası daha da korkunç 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
10:18
Fenerbahçe’den ayrıldı, Premier Lig’de şov yaptı İlk 11’de başladığı maçta yıldızlaştı
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı
09:58
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
09:49
Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
09:30
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
09:09
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
07:11
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 10:28:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Hamsi 9 ayda 22 ülkenin sofrasına girdi, ihracat 13 milyon 621 bin 885 dolara çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei