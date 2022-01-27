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Hamsi bu kez de kara takıldı - Son Dakika

Hamsi bu kez de kara takıldı

27.01.2022 00:57
Hamsi bu kez de kara takıldı

Karadeniz'de son günlerde İğneada taraflarında avlanan bol miktarda hamsi Türkiye'nin farklı noktalarına gönderilirken birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla İstanbul'a araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmeyince Trabzon başta olmak üzere toptancı balık halleri boş kaldı.

Karadeniz'de son günlerde İğneada taraflarında avlanan bol miktarda hamsi Türkiye'nin farklı noktalarına gönderilirken birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla İstanbul'a araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmeyince Trabzon başta olmak üzere toptancı balık halleri boş kaldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Toptancı Balık Hali'ne birkaç gün önce İğneada taraflarından bol miktarda gelen hamsi, ulaşımda yaşanan sıkıntıdan dolayı yerini sessizliğe bıraktı.

Toptancı Balık Hali'ne bugün itibariyle hiç hamsi gelmezken, Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer, bu durumun hem vatandaşı hem de balıkçı esnafını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kar yağışı nedeniyle yollarda yaşanan sıkıntılardan kaynaklı İstanbul'a araçların giriş ve çıkışına izin verilmediğinden Trabzon'a hamsi gelmediğini belirten Denizer, "Hamsi bugün gelmedi. Şu anda hamsinin çıkmış olduğu yer Bulgaristan sınırındaki İğneada. Bunda hava muhalefetinin etkisi var. İstanbul'a giriş çıkışlar olmayınca oraya zaten araçlarımızı gönderemiyoruz. Tutulan hamsiler de buralara kadar gelemiyor. Hava muhalefeti bizi bayağı etkiledi. İki günden beri Gürcistan tarafından hamsi var orada da fiyatların çok yüksek olması sebebiyle buraya şu anda hamsi gelmiyor. Buralarda şu anda istavrit oluyor. Hamsinin gelememesi kardan dolayı. Yollar şu anda sıkıntılı İğneada tarafında büyük sıkıntı olduğu için hamsi gelmiyor" dedi.

Hamsinin daha soğuk yerlere göç ettiğini belirten Denizer, "Hamsinin zaten bizim karasularımızdan göç ettiğini bir buçuk ay evvel hepimiz biliyoruz. Daha soğuk olan yerlere Bulgaristan tarafında fazla tekne olmadığı için oralara ve Abhazya, Gürcistan tarafında da fazla tekne olmadığı için oralara hamsi göçünü tamamladı ve sakin bir biçimde orada. Orada deniz suyu soğuk rahatsız edilmiyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bizim kendi karasularımızda alınan tedbirlerle beraber hamsinin bundan sonra daha uzun sürelerde burada avlanmasını sağlarız. Gürcistan'dan birkaç sefer hamsi geldi. Ancak orada farklı fiyat uygulanınca beklettiler. Dün yine hamsi vardı ama getirttiremedik. Karadeniz'de kendi karasularımızda hamsi yok oralarda Gürcistan'da veya Bulgaristan'da olan hamsilerin buraya getirilmesi ilgili fiyatlar yüksek oluyor. Fakir fukaranın yemesi için ne kadar uğraş vermiş olsak ta zor oluyor" diye konuştu.

Sezonun bekledikleri şekilde geçmediğini kaydeden Denizer, "Sezon beklediğimiz şekilde kesinlikle geçmedi. Palamutta, hamsi de kötü geçti. Bu yıl daha evvelki yıllara oranla tekne sahipleri denizde yakmış oldukları mazotun parasını almaları onlara yeter de artar. Görüntü bu şekilde. Yani hiç iyi bir sezon geçmediğini belirtmek isterim" şeklinde konuştu. - TRABZON

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Karadeniz, İstanbul, Trabzon, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsi bu kez de kara takıldı - Son Dakika Ekonomi


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