Hamsi Fiyatları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hamsi Fiyatları Artıyor

Hamsi Fiyatları Artıyor

Karadeniz'de hamsi fiyatları 175-200 TL arasında değişirken, palamutun fiyatı 150 TL'ye çıktı.

04.11.2024 13:54
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Karadeniz açıklarında az şekilde avlanan hamsinin kilosu tezgahlarda 175-200 lira arasında satılıyor.

Trabzon'un Moloz mevkiindeki balık tezgahlarında geçtiğimiz günlerde 100 TL'ye satılan palamutun fiyatı artarak 150 TL'ye çıktı. Tezgahlarda Sinop ve Karadeniz Ereğli'de tutulan hamsi de 175-200 TL arasında satılırken, istavrit 125 TL, mezgit 150 TL, çinekop ise 300 TL'den satışa sunuldu.

Hamsinin az olduğunu belirten balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, "Hamsi bu sıralar gelmekte nazlı, biraz kıt. Palamutun bolluğundan dolayı hamsinin kıtlığını hala yaşıyoruz. Doğru düzgün hamsi gelmiyor. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bakarız ama pek umut da görünmüyor. Fiyatlarda ise hamside düşüş sürdüğü için kilosu 200 TL'den satılıyor, palamudun tanesi 125 TL, istavritin kilosu 125 TL, mezgit 150 TL, levrek ve çuprada bir değişiklik olmuyor, onların da fiyatı 250-300 TL arasında değişiyor" dedi.

Bu sezon palamut bolluğunun hamsi rekoltesini düşürdüğünü ifade eden Mehmet Örseloğlu da, "Hamsi gelir ama kıymetsiz, palamut bol olduğu için hamsi az çıkar. Şu an Sinop ve Karadeniz Ereğli bölgesinden hamsi geliyor. Henüz burada hamsi çıkmadı ama eli kulağındadır. Palamutun da fiyatları son bir kaç güne göre arttı. Normalde 3-4 gün öncesine kadar tanesini 100 TL'ye sattığımız palamutu şu an 150 TL'ye satıyoruz. Yanında da istavrit ve mezgitimiz var. Şu an bu balıklar revaçta" diye konuştu.

Palamutun bitmesiyle hamsinin bollaşacağını dile getiren Gökmen Aydın ise "Şu sıralar biraz çok az hamsi geliyor. Normalde fiyatının 150-125 TL arasında olmasını bekliyoruz ama umarım bol olur. Şu an az geliyor. Palamuun sezonu bitsin ki artık hamsinin sezonu başlasın. Palamut 125-150 TL arasında seyrediyor. İstavrit 125 TL, çinekop 300 TL, hamsi 175 TL" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, trabzon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsi Fiyatları Artıyor - Son Dakika

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