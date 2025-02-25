Hamsi Fiyatları Düştü, Tezgahlar Şenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Hamsi Fiyatları Düştü, Tezgahlar Şenlendi

Edirne'de hamsinin kilosu 100 liraya düşünce 3 ton hamsi satıldı, vatandaşlar sevindi.

25.02.2025 16:47
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Kilosu 100 liraya düştü, tezgahlar şenlendi

Fiyatı düştü yüzler güldü: 1 günde 3 ton hamsi satıldı

Edirne'de kilosu 100 liraya düşen hamsi yüzleri güldürdü

EDİRNE - Edirne'de geçtiğimiz günlerde kilogramı 250 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya kadar düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi. Fiyatı düşen hamsi tezgahları şenlendirdi. Fiyatların düşmesiyle birlikte hem satıcının hem de alıcının yüzü güldü.

Herkesin balık yemesi için fiyatların düşmesinin bir fırsat olduğunu söyleyen Balık Pazarı esnafı Yusuf Çimen, son günlerde balık fiyatlarında iniş çıkışlar olduğunu aktardı.

Son dönemlerde havanın rüzgarlı olmasından dolayı hamsi fiyatlarının yükselişe geçtiğini hatırlatan Çimen, Havanın tekrar açılmasıyla hamsi gün yüzüne geldi. Balık ne kadar çok çıkarsa fiyat o kadar düşer. Havalar bu seklide devam ettiği sürece fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz" dedi.

Artık 100 liraya bir şey kalmadığını ve hamsinin kilosunun bu fiyata satılmasının yüzleri güldürdüğünü belirten Çimen, güzel bir yoğunluk olduğunu ve 3 ton hamsi satıldığını söyledi.

Hamside bolluk ve bereket olduğuna değinen Çimen, fiyatın 50 liraya kadar düşmesini beklediklerini aktardı.

Kilo kilo hamsi alan vatandaşlarda fiyatların düşmesinden mutlu olduklarını belirtti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hamsi Fiyatları Düştü, Tezgahlar Şenlendi - Son Dakika

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