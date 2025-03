Hamsi Fiyatları Düşüşte: 150 Lira

Ekonomi

Sezonu bitmek üzere olan hamsi 150 liradan satışta

BOLU - Bolu'da sezonu bitmek üzere olan hamsi kilogramı 150 liradan satışa sunulurken, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların balığa olan ilgisi de azaldı.

İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan pazarda, balık sezonunun son günleri yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta tezgahlarda 200 liradan satışa sunulan hamsi, bu hafta 150 liraya düştü. Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların balığa olan talebi de azaldı.

"Bayramdan sonra da çok rağbet olacağını düşünmüyorum"

Balık sezonun bitmesine az kaldığını belirten Emre Yıldız, "Sezonun bitmesine 40 gün kaldı, 30 gün sonra da bayram giriyor. Bayramdan sonra da çok rağbet olacağını düşünmüyorum. Şu an Bolu halkının yarısı balık tercih ediyor, yarısı ise etmiyor. Yani sofraların yarısında var, yarısında yok diyebiliriz. İşlerimiz de buna bağlı olarak yarı yarıya düştü ama yine de gelen, balık alan vatandaşlarımız var" dedi.

"İftarda balık yenebilir"

İftar sofralarında hamsinin yenilebileceğini söyleyen Yıldız, "Geçen hafta hamsi 200 liraydı çünkü çok az gelmişti. Bu hafta ise 150 liraya düştü, şu sıralar bir bolluk var. Üstelik çok da güzel Karadeniz hamsisi geliyor Ereğli'den. Halkımız tercih edebilir, sofralarda mutlaka yer alması gereken bir balık. İftarda da ağır olmaz, balık vücuda yük yapmaz. Küçük balıklar da tercih edilebilir, örneğin istavrit ve hamsi. Büyük balık yemek isteyenler için de seçenekler mevcut. Ben dün akşam yedim, gerçekten çok güzeldi" diye konuştu.

"Tezgahtan hamsi hiç eksik olmadı"

Tezgahlardan sezon boyunca hamsinin eksik olmadığını dile getiren Emre Yıldız, "Sezona palamutla başladık. Sonrasında bir vardı, bir yoktu ama hamsi de sattık, güzel bir sezon geçirdik. Seneye inşallah yine böyle olur. Ancak palamutçuluk her sene olan bir şey değil, 3-4 senede bir yaşanıyor. Önümüzdeki sezon büyük ihtimalle yine hamsi satarız. Bu seneyi kapatıyoruz, bir ay içinde tezgahtan hamsi hiç eksik olmadı diyebiliriz. Zaman zaman 200-250 liraya, hatta 300 liraya kadar çıktı ama şu an 150 lira. Halkımız tercih etmeli çünkü fiyat olarak da uygun. Şu an bir kilo hamsi aldığınızda, bir kilo et almış gibi oluyorsunuz. İftarlarda da rahatlıkla tüketilebilir. İstavrit, uskumru ve mezgit ise 150 liradan satılıyor, balık fiyatları düştü" şeklinde konuştu.