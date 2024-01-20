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Hamsinin yerini istavrit aldı - Son Dakika
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Hamsinin yerini istavrit aldı

Hamsinin azalmasıyla birlikte istavritin fiyatı düştü. Kilogram fiyatı 35 TL olan istavritin 3 kilosu 100 TL'den alıcı bulurken, balıkçılar rızkın bol olduğunu ve fiyatların uygun olduğunu dile getirdi.

Hamsinin yerini istavrit aldı
20.01.2024 - 10:22,
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Geçtiğimiz günlerde 3 kilosu 100 TL'den satılan hamsinin yerini bu kez istavrit aldı. Sofraların sultanı hamsi artık Karadenizli balıkçıların ağlarına beklenenden daha az vurmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda kilogram fiyatı 35 TL'ye kadar düşen hamsi önce ağlardan sonra da tezgahtan elini eteğini çekince yerine avı bugünlerde artan istavrit geçti.

Kilogram fiyatı 35 TL olan istavritin 3 kilosu 100 TL'den alıcı bulurken, hamsinin azalmasının ardından artan istavritin yüzleri güldürdüğünü dile getiren Rizeli balıkçı esnafı Murat Kurt "İstavrit bollaştı artık. Uygun fiyatlı. Kilosu 35 TL. Hamsi boldu şimdi yerini istavrit aldı. Rızkımız bol Allah'a şükürler olsun. Bu pahalılıkta da fiyatlar çok uygun. 35 TL istavrit gerçekten çok uygun" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA
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Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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