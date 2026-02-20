Hanehalkı Beklenti Anketi Sonuçları 24 Şubat’ta Yayınlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hanehalkı Beklenti Anketi Sonuçları 24 Şubat’ta Yayınlanacak

20.02.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB, Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını 24 Şubat'ta açıklayacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hanehalkının temel ekonomik konulardaki beklentilerini ölçmek amacıyla düzenlediği "Hanehalkı Beklenti Anketi (HBA)" sonuçlarını 24 Şubat'ta kamuoyu ile paylaşmaya başlayacak.

TCMB, internet sitesinde Hanehalkı Beklenti Anketi'nin yayımlanmasına ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, TCMB'nin, hanehalkının temel ekonomik konulardaki beklentilerini ölçmek amacıyla düzenlediği "Hanehalkı Beklenti Anketi (HBA)" sonuçlarının 24 Şubat'ta kamuoyu ile paylaşmaya başlayacağı bilgisi verildi.

Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarının, TCMB tarafından tasarlanarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliği ile uygulanmaya başlandığının belirtildiği duyuruda, HBA'nın yayımlanmasıyla birlikte Sektörel Enflasyon Beklentileri (SEB) yayınında 2026 yılı ocak ayından itibaren hanehalkının 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi için "Tüketici Eğilim Anketi" yerine "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerinin kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

Bu nedenle, şubat ayına ilişkin SEB sonuçlarının, 24 Şubat'ta yayımlanacağının aktarıldığı duyuruda, çalışmaya dair detaylı bilgilerin, yayın ile eş zamanlı olarak Merkezin Güncesi'nde yayımlanacak olan "Hanehalkı Beklentilerinin Ölçümünde Yeni Yaklaşım: Hanehalkı Beklenti Anketi" başlıklı blog yazısında paylaşılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hanehalkı Beklenti Anketi Sonuçları 24 Şubat’ta Yayınlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
CHP’den 11. Yargı Paketi için AYM’ye iptal başvurusu CHP'den 11. Yargı Paketi için AYM'ye iptal başvurusu
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Bu gençler çıldırmış olmalı Zayıflamak için yaptıklarına bakın Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
10:54
6 Süper Lig takımı var İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
10:30
“Yasak aşk“ iddiasında yeni perde Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
"Yasak aşk" iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
10:26
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyer yolculuğu
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu
10:15
İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 11:56:15. #7.11#
SON DAKİKA: Hanehalkı Beklenti Anketi Sonuçları 24 Şubat’ta Yayınlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.