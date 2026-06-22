Hanehalkı Enflasyon Beklentisi Açıklandı - Son Dakika
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Hanehalkı Enflasyon Beklentisi Açıklandı

Hanehalkı Enflasyon Beklentisi Açıklandı
22.06.2026 10:46
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TCMB, hanehalkının gelecek 12 ay için en fazla gıda ve enerji fiyat artışı beklediğini duyurdu.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hanehalkının gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet gruplarının gıda ile yakıt ve enerji olduğunu açıkladı.

TCMB, Haziran 2026 dönemine ilişkin hanehalkı beklenti anketi verilerini açıkladı. Buna göre; hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları gıda ile yakıt ve enerji oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3 oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82 oldu.

YATIRIM TERCİHLERİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,14 TL artarak 52,67 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan 'altın alırım' diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4 puan azalarak yüzde 44,3 oldu. İkinci sırada yer alan 'ev/dükkan/arsa ve benzeri alırım' diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,9 puan artarak yüzde 37,1 olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hanehalkı Enflasyon Beklentisi Açıklandı - Son Dakika

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