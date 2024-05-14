Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ\'nin halka arzı 15-17 Mayıs\'ta yapılacak

Ekonomi

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin halka arzında talep toplama, 15-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin halka arzı, "HRKET" kodu ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Halka arz fiyatı pay başına 70 lira olarak belirlenen şirketin 19 milyon 200 bin lirası sermaye artırımı, 4 milyon 800 bin lirası ortak satış olmak üzere nominal değeri 24 milyon lira olan payları satışa çıkacak. Böylece, halka arzla şirketin yüzde 20,83'i halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 74'ü yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 25'i ise yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılırken halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,6 milyar lira olması bekleniyor.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Abdullah Altunkum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerinin tahmil tahliye işleri yaparak Karaköy'de faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Altunkum, "Bu sürece taşımacılık, montaj işlerini katarak devam ettik. Şu an 67'nci yılımızdayız. Üç kıtada faaliyet gösteriyoruz. Taşımacılık, ağır yük kaldırma, yük mühendisliği ekipman kiralama, depolama gibi konularda hizmetler veriyoruz." diye konuştu.

"Avrupa'da 4'üncü ve Türkiye'de de 1'inci sıradayız"

Türkiye'de öncü ve lider bir şirket olduklarını vurgulayan Altunkum, "Aynı çatı altında 5-6 tane hizmet kolumuz var. Kuruluşumuzdan bu yana verdiğimiz hizmetlerin hepsi birbirini tamamlıyor. Zaten dünyada uluslararası yayınlanan bir magazin dergisinin her sene yayınladığı taşımacılıkla alakalı bir liste var. O listede dünyada 15'inci sıradayız. Avrupa'da 4'üncü ve Türkiye'de de 1'inci sıradayız." dedi.

Altunkum, 2019 yılında şirketlerin sürdürülebilirliğinde borsaların önemiyle ilgili aldıkları eğitimin ardından halka arz sürecine şirketlerinin dahil olması gerektiğini düşündüklerini aktararak "O zamandan bu yana bunu kesin bizim yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü aileden önce artık burası bir milli servet. Yani üç kıtada hizmet veren bir milli servet. O sebeple burayı yaşatmamız gerektiğini düşünerek böyle bir atılıma geçtik." ifadelerini kullandı.

Halka arz gelirlerini kullanırken önceliklerinin şirketin büyümesinde kullanmak olduğuna dikkati çeken Altunkum, "Sektörümüzde en önemli konu ekipman ve mühendislik konusu. Halka arzdan gelecek payın yüzde 50'sini ekipman yatırımında, geri kalanını da finansman konularıyla ilerleteceğiz." dedi.

Altunkum, Senegal, Polonya, Kırgızistan, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan ve Tanzanya' ya kadar hizmet verdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Buralarda olmak kolay değil bir Türk firması olarak. Önümüzdeki dönemde Deniz Üstü Rüzgar Gülleri projelerinde şu an karada yaptığımız işleri deniz üstünde yapmak istiyoruz ama hareketi nerede konumlandırıyorsanız derseniz dünyanın alanında en iyi üç firması haline gelmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."