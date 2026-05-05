Hasan Geriter, 36. Yılında Yeniden Başkan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasan Geriter, 36. Yılında Yeniden Başkan

Hasan Geriter, 36. Yılında Yeniden Başkan
05.05.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Geriter, MESOB'un 29. Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi. 351 oy aldı.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (MESOB) 29. Olağan Genel Kurulu'nda, 36 yıldır başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Hasan Geriter, delegelerin güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Bir otelde düzenlenen ve büyük bir heyecana sahne olan genel kurulda, mevcut başkan Hasan Geriter ile Manisa Pazarcılar Odası ve Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay'ın listeleri yarıştı. Seçimlerde 5 sandık kurulurken toplam 695 delegeden 634'ü oy kullandı. Yapılan sayım sonucunda Hasan Geriter 351 oy alarak MESOB'da yeniden başkan seçilirken, rakibi Destan Bulgay ise 280 oyda kaldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı. 36 yıllık tecrübesiyle yeniden göreve getirilen Geriter'in yönetim listesinde Tahir Memişler, Levent Pirinçciler, Faruk Ulaş, Mustafa Kemal Alacalı, Yaşar Çataldere, İrfan Aksu, Şafak Yıldırım ve Arif Bilek yer aldı.

Yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen Hasan Geriter, 36 yıllık hizmet süresine vurgu yaparak, "Sizler beni buraya getirdiniz. Eksiklik görmüş olsaydınız 36 saatte de buradan götürürdünüz. Hedefim tek; esnaf ve sanatkarların temsilcisi olmak" dedi.

Rakibi Destan Bulgay ise teşkilatlarda bir dinamizm ve değişim hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, seçim sonuçlarının Manisa esnafı için hayırlı olmasını diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hasan Geriter, 36. Yılında Yeniden Başkan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:46:24. #7.12#
SON DAKİKA: Hasan Geriter, 36. Yılında Yeniden Başkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.