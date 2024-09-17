Hasta Güvenliğinde Simülasyon Uygulaması

Ekonomi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde beş yıldır uygulanan "Hatalar Odası Simülasyon Uygulaması"nın hasta güvenliği konusundaki farkındalığı artırıyor.

Medipol Sağlık Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında hastaların güvenliği hastaneye girişlerinden itibaren tüm işlemlerinin temelinde tutuluyor.

Hemşirelerin eğitimi için düzenlenen bu simülasyonda, bir hastane odasında yapılabilecek tüm hatalar simüle edilerek, hemşirelerin bu hataları tespit etmesi bekleniyor. Hemşireler, gruplara ayrıldıktan sonra, simüle edilen hastanın durumu hakkında bilgi alıyor ve kısa bir süre içinde odaya girerek yapılan hataları belirlemeye çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Meryem Kapancı, 1999'da yayımlanan Uluslararası Tıp Enstitüsü'nün "Hata İnsan İçindir" raporunun dünya genelinde hasta güvenliğini ön plana çıkardığını kaydetti.

"Hastanemizde de her şeyin merkezinde hasta güvenliği bulunmaktadır"

Kapancı, "Hastanemizde de her şeyin merkezinde hasta güvenliği bulunmaktadır. Hemşirelik hizmetleri eğitim programımızda 10 günü kapsayan hasta güvenliği hedefleri çerçevesinde yapılandırılmış bir hemşirelik oryantasyonumuz bulunuyor. Bu oryantasyon eğitiminin finalini ise hastanemizde hazırladığımız 'Hatalar Odası Simülasyon Uygulaması'yla sonlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenmeyi pekiştirmek amacıyla oryantasyon eğitimi sonunda çalışanların teste tabi tutulduğunu belirten Kapancı, şunları kaydetti:

"Hatalar Odası Simülasyon Uygulaması için eğitimcilerimiz hatalı uygulamalarla donatılmış bir hasta odası hazırlıyor ve simulehasta senaryosu oluşturuyorlar. Bu senaryoyu kendilerine verilen süre içinde inceleyen hemşirelerimizin simülasyon odasına girerek olabildiğince çok hatayı tespit etmeleri gerekiyor. Daha sonra birkaç dakika içinde belirledikleri tüm hataları yine belirli bir süre içinde yazmalarını bekliyoruz. Hazırladıkları bu liste eğitimcilerimiz tarafından gözden geçirildikten sonra doğru ve eksik tespitler hakkında hemşirelerimize geribildirim yaparak eğitimi pekiştirmiş oluyoruz."

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde görev yapan Hemşire Semanur Işık da oryantasyon programlarının gelişimlerine büyük katkı sağladığını aktararak, "Hastaya olan yaklaşımımıza da büyük etkisi bulunuyor. Bizlere bilgi anlamında da beceri ve donanım katıyor. Hatalar Odası'ndaki senaryonun bir benzerini de günlük hayatta yaşıyoruz. Bu sayede daha soğukkanlı ve doğru adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Hasta güvenliğinin 6 önemli hedefi var. Bunları daha iyi kavramamıza ve pratik yapmamıza öncü oluyor. Hastanın yattığı yatağın frenlerinin açık olmasından yerdeki su birikintisine, dosya numarasının kontrol edilmesinden doğru ilacın kullanımına kadar birçok uygulamanın üzerinden geçmiş oluyoruz." açıklamalarında bulundu.