Bursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı

19.08.2022 14:58
Bursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı

Hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Üçge Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursaspor'un eski yöneticilerinden Gökçin Aras'ın cenazesi toprağa verildi.

Hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Üçge Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa spor'un eski yöneticilerinden Gökçin Aras'ın cenazesi toprağa verildi.

Bursa Organize Sanayi Camisi bahçesinde cuma namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde, Aras'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Törene katılan oyuncu Oktay Kaynarca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aras'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Hala kendisini kaybettiğimize inanamıyorum. Çok yakın dostumdu. En son görüştüğümüzde de biraz umudu var diye düşünüyordum ama toparlayamadı." dedi.

Gökçin Aras'ın cenazesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili İbrahim Burkay, eski bakanlardan Faruk Çelik, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, sanatçılar Selçuk Yöntem ve Alper Kut, televizyoncu Cengiz Semercioğlu, iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığı'nda defnedildi.

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Kaynak: AA

Bursaspor, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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