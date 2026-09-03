Hatay'da Fidan Üretim Alanlarında Hastalık Kontrolü
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fidan üretim alanlarında bitki pasaportu ve sertifikasyon çalışmaları kapsamında hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerle hastalık ve zararlıların durumu değerlendirildi, bitki sağlığının korunmasına yönelik saha çalışmalarının süreceği bildirildi.
Hatay'da fidan üretim alanlarında bitki pasaportu ve sertifikasyon çalışmaları kapsamında hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, fidan üretim alanları incelenerek hastalık ve zararlıların mevcut durumu değerlendirildi.
İl Müdürlüğünün bitki sağlığının korunması ve sağlıklı üretim yapılmasına yönelik saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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