Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti - Son Dakika
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Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti

19.05.2022 21:17

Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti Hatay KKTC arasında düzenli sefer yapacak olan Hatay Deniz Otobüsü ilk seferine çıktı.

Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti

HATAY - Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti

Hatay KKTC arasında düzenli sefer yapacak olan Hatay Deniz Otobüsü ilk seferine çıktı. Arsuz Madenli Yat Limanı'ndan KKTC ye 19 Mayıs günü ilk seferini yapan Deniz Otobüsü Hado KKTC'ye uğurlandı. Hareket öncesi konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "Kıbrıslı kardeşlerimiz ile buluşmaya gidiyoruz HADO projesinin hayata geçmesinde tepeden tırnağa emeği olan herkese başta Hatay Valisi sayın Rahmi Doğana teşekkür ediyorum inşallah kazasız belasız bir sefer olur" dedi.

HADO'nun ilk seferine Gaziler Gazeteciler Hatay Medeniyetler korosu ekibi ile birlikte yaklaşık 300 kişi katıldı.

Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti
Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti
Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti
Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti

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Hatay'da KKTC'ye HADO seferlerinin başladığı limanda güvenlik elemanları göreve başladı Hatay'da KKTC'ye HADO seferlerinin başladığı limanda güvenlik elemanları göreve başladı Hatay Deniz Otobüsü KKTC İçin İlk Seferine Çıktı Hatay Deniz Otobüsü KKTC İçin İlk Seferine Çıktı
Kaynak: İHA

Kıbrıs, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti - Son Dakika
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