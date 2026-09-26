Hatay Samandağ'da 151 kilometrelik içme suyu hattının 139 kilometresi tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Samandağ'da 151 kilometrelik içme suyu hattının 139 kilometresi tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Samandağ\'da 151 kilometrelik içme suyu hattının 139 kilometresi tamamlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HBB, Samandağ'da HATSU tarafından yürütülen Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebekesi Projesi'nde 151 kilometrelik hattın 139 kilometresini tamamladı. Projede 139 bin 33 metre HDPE hat döşendi, 5 bin 626 abone bağlantısı yapıldı ve bazı mahallelere yeni şebekeden su verilmeye başlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Samandağ ilçesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü içme suyu altyapısı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. HATSU tarafından yürütülen Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebekesi İnşaatı Projesi'nde 151 kilometrelik hattın 139 kilometrelik bölümü tamamlandı.

Tekebaşı, Çöğürlü, Sutaşı, Kuşalanı, Koyunoğlu, Yeşilköy, Mızraklı ve Meydan mahallelerini kapsayan proje kapsamında bugüne kadar 139 bin 33 metre HDPE şebeke hattı döşendi. Çalışmalar kapsamında ayrıca 5 bin 626 abone bağlantısının tamamlandığı bildirildi.

Tamamlanan hatlarda mahallelere yeni şebeke üzerinden içme suyu verilmeye başlanırken, Tekebaşı ve Sutaşı mahallelerine yeni hat üzerinden tamamen su ulaştırıldı. Kuşalanı, Koyunoğlu ve Mızraklı mahallelerinde de yeni şebeke hatlarına su verilmeye başlandı. Mızraklı Mahallesi'nin yaklaşık yüzde 40'lık bölümünün yeni hat üzerinden içme suyuna kavuştuğu belirtildi.

Proje kapsamına sonradan dahil edilen Meydan Mahallesi'nde ise planlanan 26 kilometrelik şebeke hattının 15 kilometrelik kısmı tamamlandı. HATSU ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki mevcut içme suyu altyapısının yenilenmesi, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması ve mahallelere daha sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü bir şebeke altyapısı kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerTekebaşıSamandağEkonomiGüncelHatayYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Gaziantep’te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası Gaziantep'te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı “Asrın soygunu ile karşı karşıyayız“ Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! "Asrın soygunu ile karşı karşıyayız"
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı Mert Demir o anları paylaştı Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı
Salah’ı kullanan uyanıklar şimdi yandı Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:07
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 11:51:11. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay Samandağ'da 151 kilometrelik içme suyu hattının 139 kilometresi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei