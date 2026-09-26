Hatay Samandağ\'da 151 kilometrelik içme suyu hattının 139 kilometresi tamamlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Samandağ ilçesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü içme suyu altyapısı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. HATSU tarafından yürütülen Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebekesi İnşaatı Projesi'nde 151 kilometrelik hattın 139 kilometrelik bölümü tamamlandı.

Tekebaşı, Çöğürlü, Sutaşı, Kuşalanı, Koyunoğlu, Yeşilköy, Mızraklı ve Meydan mahallelerini kapsayan proje kapsamında bugüne kadar 139 bin 33 metre HDPE şebeke hattı döşendi. Çalışmalar kapsamında ayrıca 5 bin 626 abone bağlantısının tamamlandığı bildirildi.

Tamamlanan hatlarda mahallelere yeni şebeke üzerinden içme suyu verilmeye başlanırken, Tekebaşı ve Sutaşı mahallelerine yeni hat üzerinden tamamen su ulaştırıldı. Kuşalanı, Koyunoğlu ve Mızraklı mahallelerinde de yeni şebeke hatlarına su verilmeye başlandı. Mızraklı Mahallesi'nin yaklaşık yüzde 40'lık bölümünün yeni hat üzerinden içme suyuna kavuştuğu belirtildi.

Proje kapsamına sonradan dahil edilen Meydan Mahallesi'nde ise planlanan 26 kilometrelik şebeke hattının 15 kilometrelik kısmı tamamlandı. HATSU ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki mevcut içme suyu altyapısının yenilenmesi, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması ve mahallelere daha sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü bir şebeke altyapısı kazandırılması hedefleniyor.