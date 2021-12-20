Üye Girişi
Hava-İş Sendikası, THY'den yüzde 100 zam talep etmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Hava-İş Sendikası, THY'den yüzde 100 zam talep etmeye hazırlanıyor

20.12.2021 09:46
Hava-İş Sendikası, THY'den yüzde 100 zam talep etmeye hazırlanıyor

THY'de örgütlü Hava-İş Sendikası, 2022-2023 dönemi için başlanacak toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde enflasyona ilave olarak %100 zam talebinde bulunacağını açıkladı.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, cuma günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "27. Dönem TİS sürecimizi, THY AO'na talep taslağımızı göndererek başlattık... TİS masasına, enflasyona ilave olarak yüzde 100 zam talebi ile oturacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRET 2022 YILI İÇİN 4,253 LİRA OLARAK AÇIKLANDI

Hava-İş'ten bir yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, TİS görüşmelerine Ocak ayından önce başlanması planlanırken; sendika THY'deki 28,000 civarındaki çalışanın yaklaşık 24,000'ini temsil ediyor. THY ve Hava-İş pandemi döneminde işten çıkarmaların önüne geçebilmek için 2020'nin Ağustos ayında çalışan ücretlerinde 2021'in sonuna kadar yüzde 30-50 aralığında indirim yapılması konusunda anlaşmıştı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Pazar günü Habertürk televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, ücret artışları konusunda 2022 başından önce mutabakat sağlamayı umduklarını ifade ederek, "Biz de onların hakettiği iyileştirmenin bir an önce olması kanaatindeyiz... Bu müjdeyi sene sonu gelmeden verme niyetindeyiz... Vereceğimiz farklarla onları memnun ettirecek bir hamle yapacağız" dedi.

Hava-İş Sendikası, THY'den yüzde 100 zam talep etmeye hazırlanıyor

Hava İş, THY, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hava-İş Sendikası, THY'den yüzde 100 zam talep etmeye hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:46 Hava-İş Sendikası, THY'den yüzde 100 zam talep etmeye hazırlanıyor
09:42 Emekliye zamda Erdoğan'ın masasındaki oran ne? İşte konuşulan rakam
09:36 Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı
09:35 Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!
09:33 Son dakika: 81 ilde eş zamanlı operasyon! Sahte içki üreten 563 adrese baskın yapıldı
09:26 Filipinler, tayfun felaketinden sonra adeta kabusu yaşıyor! 200'den fazla ölü var
09:24 Gece yarısı kızını arayıp feci haberi verdi: Anneni öldürdüm, buraya gelin
09:22 Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm
09:17 Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında attığı tokat Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Tepkiler gittikçe büyüyor
09:15 Son dakika! Borsa İstanbul'dan ''BIST-50'' kararı
Emekliye zamda Erdoğan'ın masasındaki oran ne? İşte konuşulan rakam Emekliye zamda Erdoğan'ın masasındaki oran ne? İşte konuşulan rakam         
09:42
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti         
07:25
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası         
22:21
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Metin Tekin'den şaşırtan tespit: Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye veda ediyor Metin Tekin'den şaşırtan tespit: Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye veda ediyor         
19:06
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz'ün ayrılığı kısa sürdü! Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz'ün ayrılığı kısa sürdü!         
12:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 09:54:24. #1.11#
SON DAKİKA: Hava-İş Sendikası, THY'den yüzde 100 zam talep etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement