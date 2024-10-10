Hava Teknisyeni İthalatına Onay Yok - Son Dakika
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Ekonomi

Hava Teknisyeni İthalatına Onay Yok

SHGM, hava aracı bakım teknisyeni ithal edecekleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

10.10.2024 12:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), "hava aracı bakım teknisyeni ithali"ne onay verileceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Tam aksine yeni sivil havacılık yaklaşımıyla her alanda havacılık uzmanları ihraç edebilecek altyapı kurumumuzca hazırlanmaktadır." ifadesini kullandı.

SHGM'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında, kurumun "hava aracı bakım teknisyeni ithaline onay vereceği" yönünde çıkan haberlerin tamamen gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Genel Müdürlüğe böyle bir talebin gelmediği vurgulanan açıklamada, "Tam aksine yeni sivil havacılık yaklaşımıyla her alanda havacılık uzmanları ihraç edebilecek altyapı da kurumumuzca hazırlanmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Genel Müdürlüğün, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında bütçe faaliyetlerini yürüttüğü, kar veya zarar amacı gütmeden uluslararası standartlara uygun şekilde kamu hizmetini icra ettiği ve her yıl dengeli bir bütçeyle kapamalarını pozitif yaptığının kayıtlarla sabit olduğunu bildirildi.

Denetleme süreci devam ediyor

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından bu yılın mayıs ve eylül aylarında ülkede yapılan havacılık güvenliği ve emniyeti alanlarındaki denetlemelerin başarılı geçtiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir majör bulgu tespiti olmamıştır. Denetleme süreci halen devam etmekte olup 90+45 gün sonunda havacılık emniyeti hususunda 8 alanda ortaya çıkan ülke puanları arzu eden herkesin erişebileceği ICAO resmi internet sitesinden yayınlanacak. Bu konuda gündeme getirilen asılsız rakam ve ifadelere itibar edilmemesi önemlidir. Genel Müdürlüğümüz, tamamen dijitalleşmeyi sağlayarak ve bürokrasiyi minimize ederek havacılık emniyetini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarma çalışmalarını sürdürmektedir."

Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi istenerek, Genel Müdürlük tarafından işletilen tüm süreçlere ilişkin bilgilerin sadece Genel Müdürlüğün resmi kaynaklarından edinilmesinin önemli olduğunun altı çizildi.

Kaynak: AA

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