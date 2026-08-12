Havacılık Sektörü 4,1 Trilyon Dolar Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Havacılık Sektörü 4,1 Trilyon Dolar Katkı Sağlıyor

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IATA'nın raporuna göre, havacılık sektörü 2026'da büyümesini sürdürecek, 4,1 trilyon dolar katkı yapacak.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel havacılık ekosisteminin dünya ekonomisine 4,1 trilyon dolarlık katkı sağladığını bildirerek, sektörün 2026 yılında büyümesini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.

AA muhabirinin IATA'nın yayımladığı 2026 Yıllık Değerlendirme Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, küresel havacılık sektörü yolcu ve kargo taşımacılığında büyümesini sürdürürken, ekonomik katkısını da artırmaya devam ediyor.

Rapora göre, küresel havacılık ekosistemi dünya ekonomisine 4,1 trilyon dolarlık katkı sağlarken, sektör doğrudan ve dolaylı olarak 86,5 milyon kişiye istihdam oluşturuyor.

Küresel havacılık sektörünün 2026'da yaklaşık 5,2 milyar yolcuya hizmet vermesi, hava kargo hacminin ise 71,6 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Raporda, hava yoluyla her yıl yaklaşık 8 trilyon dolar değerinde ürün taşındığına işaret edilerek, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 3,9'unun havacılık sektörü tarafından desteklendiği kaydedildi.

Küresel hava yolcu trafiğinin büyümesini sürdürdüğü belirtilen raporda, 2025'te yolcu trafiğinin bir önceki yıla göre yüzde 5,7 arttığı bildirildi.

Havacılığın en güvenli ulaşım türlerinden biri olmayı sürdürdüğü vurgulanan raporda, dünya genelinde her yıl gerçekleştirilen yaklaşık 40 milyon uçuş içinde meydana gelen tek bir kazanın dahi küresel güvenlik istatistiklerini etkileyebildiği ifade edildi.

Raporda, sektörün büyümesini sürdürmesine rağmen jeopolitik gelişmeler, tedarik zincirindeki aksaklıklar, uçak teslimatlarındaki gecikmeler ve sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretiminin artırılması gerekliliğinin, sektörün önündeki temel gündem maddeleri olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Havacılık sektörünün 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşabilmesi için yıllık yaklaşık 500 milyon ton sürdürülebilir havacılık yakıtına (SAF) ihtiyaç duyulacağı belirtilen raporda, SAF üretiminin artırılmasının sektör açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.

ABD, havacılık sektörünün milli gelire katkısında 1,3 trilyon dolarla ilk sırada

Raporda, havacılık sektörünün milli gelire katkısı bakımından dünyanın en büyük pazarları da sıralandı.

Buna göre ABD, havacılık sektörünün milli gelire katkısında 1,3 trilyon dolarla ilk sırada yer aldı. Çin 253,6 milyar dolar, İspanya ise 172,9 milyar dolar katkıyla ABD'yi takip etti.

Sıralamada Birleşik Krallık 160,7 milyar dolar, Fransa 144,7 milyar dolar, Almanya 142,7 milyar dolar, Japonya 116,4 milyar dolar, İtalya 103,6 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 92 milyar dolar ve Suudi Arabistan 90,6 milyar dolarlık ekonomik katkıyla ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Havacılık Sektörü 4,1 Trilyon Dolar Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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