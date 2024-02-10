Havanın güzel olmasıyla Bursa'da tarihi çarşıya akın - Son Dakika
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Ekonomi

Havanın güzel olmasıyla Bursa'da tarihi çarşıya akın

Havanın güzel olmasıyla Bursa\'da tarihi çarşıya akın

Şubat ayında 20 derece havayı gören Bursa ve farklı şehirlerden gelen vatandaşlar tarihi çarşıya akın etti. Tarihi hanlar içinde yer alan çay bahçelerinde de yoğunluk hat safhaya ulaştı. Belediyelere ait sosyal tesislerde dolup taşarken, Tuz ve Reyhan pazarı başta olmak üzere vatandaş yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü.

10.02.2024 15:12  Güncelleme: 15:14
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Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Bursa'da tarihi çarşıya akın etti.

Şubat ayında 20 derece havayı gören Bursa ve farklı şehirlerden gelen vatandaşlar tarihi çarşıya akın etti. Tarihi hanlar içinde yer alan çay bahçelerinde de yoğunluk hat safhaya ulaştı. Belediyelere ait sosyal tesislerde dolup taşarken, Tuz ve Reyhan pazarı başta olmak üzere vatandaş yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü. - BURSA

Kaynak: İHA

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