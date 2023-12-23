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Havran Mandalinası Hasat Mevsimi Başladı - Son Dakika
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Havran Mandalinası Hasat Mevsimi Başladı

Havran Mandalinası, bu yıl coğrafi işaret alarak tescillendi ve hasat mevsimi tatlı bir telaş ile başladı. Havran ilçesinde 200 bin ton mandalina hasadı hedefleniyor. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, 200 bin ağacın hasat edileceğini bildirdi. İnce kabuklu, lezzetli ve sulu Havran Mandalinası, coğrafi işaretli bir ürün olarak ön plana çıkıyor ve dikkat çekiyor.

Havran Mandalinası Hasat Mevsimi Başladı
23.12.2023 - 09:38,
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Bu yıl coğrafi işaret alarak tescillenen Havran Mandalinası için hasat mevsimi tatlı bir telaş ile başladı. Balıkesir'in Havran ilçesinde başlayan hasatta bu yıl 200 bin ton mandalina hasadı hedefleniyor. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, 200 bin ağacın hasat edileceğini bildirdi.

İnce kabuklu, lezzetli ve sulu Havran Mandalinası Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un önderliğinde yapılan çalışmalar ile coğrafi işarete kavuştu. Aralık ayı başında başlayan ve ocak ayı sonuna kadar süren mandalina hasadında yaklaşık 200 bin ağaç hasat edilecek.

7 bin hektar alanda yapılan mandalina hasadı hakkında bilgi veren Havran Tarım, Orman İlçe Müdürü Mehmet Emre Çakan "Havran' ımızın tadıyla, kokusuyla milli serveti olan mandalina bahçelerimizde bir sabah hasadındayız. Havran' ımızın mandalinası yaklaşık 7 bin dekar araziyle ve 200 bin civarında ağacımızla bir milli servet olarak körfezimizi süslüyor. Havran, coğrafi işaretli mandalinası ince kabuğuyla, kokusuyla, lezzetiyle ve sulu haliyle ön plana çıkıyor ve dikkat çekiyor."dedi.

Coğrafi işaretli Havran Mandalinası'nın hasadının devam ettiğini ifade eden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy "Arazilerimizde, tarlalarımızda mandalina hasat döneminde bereketli bir yıl olmasını öncelikle diliyoruz. 7 bin dektarlık 200 bin ağacı bulunan yaklaşık 20 bin ton mandalina çıkan bu arazilerimizde hasadımızın bereketli olmasını öncelikle üreticilerimize temenni ettiğimizi belirtiyoruz." Dedi.

2023 yılında Havran Mandalinası'ın coğrafi işaret aldığını ifade eden Başkan Ersoy "Coğrafi işaretini Havran Mandalinası'nı 2023 yılında tescil ettik. Evet, coğrafi işaret nedir? Coğrafi işaret ürünü kalitesidir, ürünün özelliğidir. Havran Mandalinası da şu anda coğrafi işaretli bir ürün olarak tescillenmiştir. Havran Mandalinası biraz önce tarım ilçe müdürümüzün ifade ettiği gibi ince kabuk olması, çekirdeksiz olması ve enfes lezzetiyle, suyuyla çok ön plana çıkmaktadır."dedi.

Havran Mandalinası olmak üzere bölgede ürüt çeşitliliğini ve rekoltesinin artırılması için çalışmalar aralıksız devam ettiklerini ifade eden Emin Ersoy "Evet, Havran Ovası bereketli bir ovamız. Sulama olayını da Devlet Su İşlerimizin yapmış olduğu projeyle biz Havran ve BASKİ Genel Müdürlüğümüzce ortak yaptıkları projeyle inşallah önümüzdeki yıllarda daha da genişleteceğiz. Mandalina hasadını ve rekoltesinde Havranda üst seviyelere çıkartmak için mücadele ediyoruz. 2 bin hektar Havran Ovasında sulama kapasitesinin artırılması için projelerimizi imzalandık. Sulama kapalı sistem sulama içinde devreye alacağız." Dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Havran Mandalinası Hasat Mevsimi Başladı - Son Dakika


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