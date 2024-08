Havran Siyah İnciri Hasadı Devam Ediyor

Ekonomi

Balıkesir'in Havran ilçesinde yaş ve kuru olarak iç ve dış piyasaya gönderilen incir çeşitlerinin hasadı aralıksız sürüyor. Özellikle coğrafi işaretli Havran siyah inciri büyük ilgi görüyor.

Mandalina, zeytin ve nar üretiminde önemli bir yere sahip olan Havran'da bunun yanı sıra 2 bin dekar alandaki yaklaşık 19 bin incir ağacından yılda yaklaşık 2 bin ton ürün hasat ediliyor. Üretimin 700 tonunun ise coğrafi işaretli Havran siyah inciri oluşturuyor.

İlçede, coğrafi işareti tescillenen Havran siyah incirinin yanı sıra beyaz incir ve kuru incir üretimi de yapılıyor. Ağustos ayının ilk günlerinde toplanmaya başlanan bu çeşitlerden Havran siyah inciri iç pazara sunuluyor. Beyaz incir ise taze olarak satışa sunulurken aynı zamanda kurusu da piyasadan büyük rağbet görüyor.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ilçenin verimli toprakları ile birçok ürüne ev sahipliği yaptığını belirterek, "Havran'ın bereketli topraklarında siyah incir hasadımız son hızıyla devam etmekte. Tabi Havran'ın bereketli topraklarındayız. Yaklaşık 6 bin dekar bir arazimiz var Havran Ovası'nda. Zeytini, mandalinası, siyah inciri, beyaz inciri derken böyle bereketli topraklarda siyah inciri hasadımız var bu mevsimde. Şu an itibariyle siyah incir hasadımız tam hızıyla devam etmekte. Hem beyaz incir hasadımızı da, kuru incir dediğimiz hasadımızı da aynı zamanda sürdürüyor çiftçilerimiz. Ben bereketli olmasını diliyorum tüm çiftçilerimize. Bol kazançlar getirmesini diliyorum Rabbimden öncelikle" dedi.

Coğrafi işaretli Havran siyah incirinin büyük rağbet gördüğünü ifade eden Başkan Ersoy, "Siyah incirimiz 2022 yılında coğrafya işaretini aldık. Havran'a özgü siyah incirinin özellikleri kabuğuyla yenilebilen içinden bal gibi lezzet akan ve ince kabuk olması. Ayrı bir özelliği var pazarlarda. Havran siyah inciri denildiğinde tüm ülkemizin her pazarında gerçekten müşterisi her daim her zaman hazır" diye konuştu.

Üretici Arif Tekin ise havranda üretilen incirlerin yurt içi ve dışı piyasalardan ilgi gördüğünü söyleyerek, "Gün içinde bahçeden işçilerimiz toplar bir miktarı. Bir miktarı da burada sergilere alınır. Kurusunu aldık mı depomuza alırız. Belirli süre durduktan sonra işletmeye, toptan veriyoruz. Orada paketlenip yurt dışı Avrupa ülkelerine ihraç oluyor" dedi. - BALIKESİR