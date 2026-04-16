Havsa Canlı Hayvan Pazarı Açıldı

16.04.2026 18:21
Edirne'de açılan Havsa Canlı Hayvan Pazarı, Trakya'ya hizmet verecek modern bir tesis oldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın Trakya'ya hizmet vereceğini söyledi.

Edirne İl Özel İdaresi ve Havsa Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyet Mahallesi'nde 17 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen, 500 küçükbaş ve 500 büyükbaş kapasiteli pazarın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sezer, törende yaptığı konuşmada, pazarın 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu kaydetti.

Eski yerinde de pazarın Trakya bölgesine önemli hizmetler sunduğunu belirten Sezer, "Daha modern tesislerde üreticimize daha iyi hizmet edecek şekilde yenilenen bir hayvan pazarımız var. Havsa Canlı Hayvan Pazarı Trakya'ya hizmet edecek." dedi.

Vali Sezer, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik silahlı saldırılar nedeniyle büyük bir matemin yaşandığını ifade ederek, yaşamını yitiren öğrencilere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de pazarın 17 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildiğini söyledi.

Modern yapısı, sosyal donatıları ve hijyen koşullarıyla üreticilere güzel bir hizmet sunacağını anlatan Ciğerci, "Pazar, vatandaşlarımıza daha güvenli ve sağlıklı bir ticaret ortamı sunacaktır. Toplam 500 küçükbaş ve 500 büyükbaş kapasitesine sahip bu pazar, bölgemizin hayvancılık potansiyeline katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek pazarın açılışı yapıldı ve protokol üyeleri pazarı gezdi.

Vali Sezer, pazara hayvanlarını getiren cambazlarla sohbet etti.

Havsa Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından günün anısına 4 koç, Türk Kızılaya bağışlandı.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hasan Hakan Şahin, kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

