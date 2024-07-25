Havza OSB Genişletme ve Altyapı Çalışmaları İçin Toplantı Yapıldı

Ekonomi

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Havza OSB'nin genişletilme alanı ile ilgili kesinleşmiş sınırların belirlenmesi ve endüstriyel arıtma tesisi yapımı ile ilgili çalışmalara başlanması konusunda yetkilendirme verildi. Ayrıca genişleme alanı için imar planı çalışmalarının başlatıldığı ve Havza OSB'nin altyapı ve üstyapısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Havza OSB içerisine yapılacak demiryolu rampası ile ilgili de önemli görüşmeler yapıldı.

Toplantıda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza OSB'nin hızlı gelişimi ve büyümesinin önemine vurgu yaparak, bölgenin ekonomik potansiyeline dikkat çekti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise Havza OSB'nin çok önemli bir sanayi bölgesi olduğunu ve genişlemesi, büyümesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Toplantıda ayrıca, Havza OSB'nin yönetim yapısına dair önemli kararlar alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi yüzde 27 hissesi ile Havza OSB'de 4 üye ile temsil etme hakkı kazandı. Yeni müteşebbis heyeti, 8 üye YİKOB, 4 üye Büyükşehir Belediyesi, 2 üye Havza TSO ve 1 üye Havza Belediyesi olmak üzere 15 üyeden oluştu.

Toplantıya Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza TOS başkanı Erkan Avar ve heyet üyeleri katıldı. - SAMSUN