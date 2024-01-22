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Havza Ziraat Odası, 9 yılda büyük bir gelişme kaydetti - Son Dakika
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Havza Ziraat Odası, 9 yılda büyük bir gelişme kaydetti

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, odalarının 9 yıl içerisinde hizmet binası, ekipman ve tesis bakımından büyük bir gelişme kaydettiğini söyledi. Genç, çiftçilere daha kaliteli hizmet sunmak için fiziki ortamı yenilediklerini ve online işlemleri aktif hale getirdiklerini belirtti. Ayrıca, ilçede danelik ve yemlik mısır ekim alanlarını arttırmak amacıyla iki tesis kurduklarını ifade etti.

Havza Ziraat Odası, 9 yılda büyük bir gelişme kaydetti
22.01.2024 - 12:49,
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Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, odalarının 9 yıl içerisinde gerek hizmet binası gerekse ekipman ve tesis bakımından adından söz ettiren bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

2015 yılından bu yana Havza Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Coşkun Genç, 9 yıllık süreci değerlendirdi. Havza Ziraat Odasının 9 yıl içerisinde gerek hizmet binası gerekse ekipman ve tesis bakımından adından söz ettiren bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Genç, "2015 yılında üyelerimizin teveccühü ile yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarım ile birlikte görevi devraldık. Göreve geldikten sonra ilk önceliğimiz odamızın fiziki ortamını yenilemek ve her zaman her şeyin en iyisine layık olan çiftçilerimize yakışır modern bir görümüme kavuşturduk. Ardından çiftçilerimize daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilme adına odamızda on-line işlemleri aktif hale getirdik. Yine odamız muhasebesinde online işlemelere entegre ettik. Bunların yanı sıra çiftçilerimizin faydalanabileceği toplantı odası, ilaç satış bölümü, tohumluk ve sıvı gübre satışı ile diğer birimlerimizde gerekli düzenlemeleri yaparak çiftçilerimizi hak ettikleri hizmet ile buluşturduk" dedi.

Coşkun Genç ilçe çiftçisinin kullanımı ve bölgede danelik ve yemlik mısır ekim alanlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda ilçemize iki tesis kazandırdık. İlk olarak yemlik silajlık mısır paketleme tesisimiz kurduk ve faaliyete aldık. Ardından ülke ekonomimiz için önemli olan danelik mısır ekim alanını arttırmak amacı ile mısır kurutma tesisimiz kurarak çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Odamızda 3 mühendisimiz ve 3 personelimiz ile çiftçilerimizin hizmeti için yönetim kurulu üyelerimiz ile çalışmaktayız" diye konuştu.

Başkan Genç, "Mühendislerimiz mahalle mahalle vatandaşımızın talepleri doğrultusunda ziyaretler düzenlemekte olup bunun karşılığında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Göreve başladığımız günden bu zamana geçen süreçte üyelerimizden aldığımız güç ve cesaretle yatırımlarımızı tamamladık. Olmaz denileni yaparak birçok yeniliği ilçemize ve üyelerimize kazandırdık. Şuan oluşturduğumuz SMS sistemi aynı anda binlerce çiftçimize hızlı bir şekilde ulaşmaktayız. Geçen süreçte odamızın kaynaklarını odamıza yeni imkanlar sağlamak için kullandık. Samsun ilçeleri arasında üye ve imkan sayısı bakımından çok üste olan odalarımız arasında yatırıma en önem veren bir konuma geldik. Havza'da sunulan birçok hizmet diğer ilçelerimizde sunulmamaktadır. Bu başarıyı üyelerimizin hakkını koruyarak ve onlardan aldığımız cesaret ile yapılan yatırımlar ile sağladık" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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