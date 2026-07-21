Hayalini Gerçekleştiren El Sanatları Eğitmeni - Son Dakika
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Hayalini Gerçekleştiren El Sanatları Eğitmeni

Hayalini Gerçekleştiren El Sanatları Eğitmeni
21.07.2026 13:38
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Canan Ertuğrul, Akçakoca'da el sanatları atölyesi kurarak kadınlara üretim yapmaları çağrısında bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Canan Ertuğrul, yıllardır hayalini kurduğu atölyeyi kurarak el sanatlarını mesleğe dönüştürdü. Rattan örgü eğitimi veren Ertuğrul, ev kadınlarına da üretmeleri ve el emeklerini kazanca çevirmeleri çağrısında bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan, evli ve ikiz kız çocuğu annesi 51 yaşındaki Canan Ertuğrul, yıllardır hayalini kurduğu el sanatları atölyesini kurarak üretime başladı. Halk Eğitimi Merkezi'nin dışında özel eğitimler de veren Ertuğrul, rattan örgü sanatını Akçakoca'da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"Yıllardır hayalini kurduğum atölyemi burada kurdum"

Kurduğu atölyede 25 öğrenciye eğitim verdiğini belirten Canan Ertuğrul, el sanatları yolculuğunu şu sözlerle anlattı: "Yıllardır hep düşündüğüm ve hayalini kurduğum bir atölyem olsun isterdim. Bunu burada gerçekleştirdim. Akçakoca'da halk eğitimin dışında burada özel eğitim veriyorum. Burada 25 öğrencim var. Ben ilk önce amigurumi ile başladım. 4 yıl onunla uğraştıktan sonra 'Ne yapabilirim?' düşüncesine girdim. Akçakocamızda kadınlarımıza değişik ne getirebilirim diye düşünmeye başladım. Birden rattan karşıma çıktı. Daha önce rattanın ne olduğunu bile bilmiyordum."

"Rattan hayatın her alanında kullanılabiliyor"

Rattanın kullanım alanlarının oldukça geniş olduğunu ifade eden Ertuğrul, şunları söyledi: "Rattan bambu ağacından üretilen bir malzeme. Cor diye geçen bir malzeme daha var. Biz kendimiz uyarlıyoruz. Bu malzeme istenilen her yerde kullanılabilir. Çiçeklik olarak, sebze veya meyve taşıyıcı yapabilirsiniz. Yani rattanı evde, banyoda, yatak odalarında, aydınlatma ürünlerinde, sepetlerde, çocuk pusetlerinde her yerde kullanabiliyorsunuz."

"Misafirler sipariş veriyor"

Akçakoca'nın yöresel pazarında ürünlerini sergilediklerini belirten Ertuğrul, ilçeye gelen ziyaretçilerin de el emeği ürünlere ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Burası Akçakocamızın yöresel pazar yeri. Misafirlerimiz buraya geldiği zaman bizi burada bulabiliyorlar. Gördükleri zaman istedikleri boyutlarda alabiliyorlar veya siparişlerini veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ev kadınları mutlaka bir adım atsın"

Ev kadınlarına üretim yapmaları yönünde çağrıda bulunan Ertuğrul, sözlerini şöyle tamamladı: "Ev kadınlarımız kesinlikle boş durmasın. Evde ne yapabiliyorlarsa; boncuk işleme, dantel, şiş örgü gibi, ille de rattan ya da amigurumi olarak düşünmesinler. El sanatları olarak ne yapabiliyorlarsa yapsınlar ve satışlarını da yapsınlar. Mutlaka bir adım atsınlar. Bunun peşi geliyor. Küçük bir adım atıldığında devasa bir geri dönüş oluyor. Kesinlikle şanslarını denemelerini öneririm." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Yaşam, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayalini Gerçekleştiren El Sanatları Eğitmeni - Son Dakika

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