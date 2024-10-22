Hayriye Teyze'den Gürsu Armutuna Destek ve Girişimcilik Örneği - Son Dakika
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Ekonomi

Hayriye Teyze'den Gürsu Armutuna Destek ve Girişimcilik Örneği

Hayriye Teyze\'den Gürsu Armutuna Destek ve Girişimcilik Örneği

70 yaşındaki Hayriye Gündoğan, Gürsu armudunu aracı olmadan pazarlamak için kendi buzhanesini inşa etti. TKDK'dan destek alarak başarılı bir şekilde armut üretimini artıran Gündoğan, bu projesi ile kadın üreticilere örnek oluyor.

22.10.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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Gürsu armudunu üretmek için girişimci olmaya karar veren ve bir proje fikri oluşturan Hayriye Teyze, başarıları ile herkesi gururlandırmaya devam ediyor. Gürsu armudunun kendisine ilham olduğunu anlatan Hayriye Teyze, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı ağırladı.

Gürsu armudunu, 'aracı' olmadan pazarlıyor

Ailesiyle 40 yıldır armut üreten 70 yaşındaki Hayriye Gündoğan, yıllık hasat ettiği yaklaşık 500 ton üründen daha fazla kazanç sağlamak için kendi buzhanesini inşa etmeye karar verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) müracaat eden Gündoğan'ın projesi olumlu karşılandı. Kısa sürede yapımı tamamlanarak faaliyete geçen 500 ton kapasiteli deponun 3 milyon liralık maliyetinin yarısı TKDK tarafından hibe edildi.

Gündoğan, meyvenin uygun sıcaklıkta saklanabileceği tesis sayesinde Uludağ'ın eteklerinde 4 bin 500 ağaçlık bahçesinde yetiştirdiği "Santa Maria" ve "deveci" cinsi armutları, aracı olmadan değerinde pazarlayabiliyor. Ekim ayında hasat edilen armutlar mayısa kadar depoda muhafaza edilerek yurt dışına gönderiliyor.

Gürsu'nun köylerinin ve Gürsulu üreticilerin kendisini çok etkilediğini ve bu yüzden bu işe giriştiğini anlatan Hayriye Teyze'ye en büyük desteklerden biri de Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'tan geldi.

Gürsu'da kadın üreticileri destekleyen ve E-Ticaret konusunda girişimcilik eğitimleri almasını sağlayan Başkan Işık, " Hayriye Teyze hem şahsım hem de kadın üreticiler için müthiş bir örnek. Bu başarı dolu girişimcilik öyküsünün temel özelliği yöremizin tescilli ürünü armutların üzerine odaklanmış bir proje kapsamında büyümesi. Dolayısı ile kendisini hem destekliyor, hem de her alanda özellikle herkese örnek olmasını istiyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Kadın, Gürsu, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayriye Teyze'den Gürsu Armutuna Destek ve Girişimcilik Örneği - Son Dakika

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