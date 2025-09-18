Hayvan Sayısında Artış: Bakan Yumaklı Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Ekonomi

Hayvan Sayısında Artış: Bakan Yumaklı Açıklamalarda Bulundu

18.09.2025 12:25
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvan sayısının arttığını ve yeni projelerin ivme kazandırdığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında haziran ayı itibarıyla artış yaşandığını belirterek, "Veriler bize hayvansal üretimde 2024 yılı başı itibarıyla başlattığımız üretim planlamasının meyvelerini almaya başladığımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) paylaşılan bu yılın haziran ayına ilişkin hayvan sayıları verilerini değerlendirdi.

Hayvansal üretimde verimli, kaliteli ve kayıtlılığı esas alan, ölçülebilir ve analiz edilebilir bir sistemi ülke genelinde gerçekleştirmek üzere 2024-2028 yıllarını kapsayan "Hayvancılık Yol Haritası"nı hayata geçirdiklerini anımsatan Yumaklı, geçen yılın başı itibarıyla da "Hayvansal Üretimde Üretim Planlaması"nı başlattıklarını kaydetti.

"Ana hedefimiz üretimimizi yeniden geliştirmek"

Yumaklı, söz konusu çalışmalar kapsamında belli projeleri uygulamaya aldıklarını belirterek, "Damızlık ve besilik varlığımızı artırmak amacıyla ülkemizde büyükbaş hayvan rezervi oluşturulmasına yönelik Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi, etçi ırk hayvanlarımızın sayılarının artırılması ve et arzının çok daha fazla oranda yerli kaynaklardan karşılanmasına yönelik Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi gibi projeleri de uygulamaya aldık. Bütün bu çalışmalarda ana hedefimiz, üretimimizi yeniden geliştirmek, çoğaltmak ve artırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Üreticileri planlamaya yönlendirecek en önemli tamamlayıcı unsurlardan biri olan yeni tarımsal destekleme modeli kapsamında da önemli faaliyetler yürüttüklerine işaret eden Yumaklı, söz konusu yeni modelle tarımsal destekleri sade ve daha etkin hale getirdiklerine ifade etti.

Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla hayvancılık desteklemelerinde önemli artışlara gidildiğine dikkati çekerek, anılan kararla büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında buzağılar için yüzde 40 artışla hayvan başına 1400 lira, malaklar için yüzde 180 artışla hayvan başına 2 bin 800 lira verileceğini bildirdi.

Küçükbaş hayvancılık desteklerinin kuzu/oğlaklar için bir önceki yıla göre yüzde 50 artırılarak, hayvan başına 300 liraya yükseltildiğini hatırlatan Yumaklı, çoban desteğinde ise 100 baş anaç hayvan için ödenen 36 bin liranın 150 baş kuzu/oğlak üzerinden yüzde 125 artırılarak 81 bin lira olarak ödeneceğini belirtti.

"Çalışmalarımızı aynı kararlılık ve azimle sürdüreceğiz"

Yumaklı, Hayvansal Üretim Planlaması ile kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtanın kaliteli, yeterli ve sağlıklı üretiminin devamlılığı açısından, suyu merkeze alan ve doğal kaynakların korunduğu bir sistemin hayata geçirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Haziran ayı TÜİK verilerine göre ülkemizdeki büyükbaş hayvan varlığı 2023 Aralık ayından bu yana yüzde 3,65 artışla 17 milyon 189 bin başa, küçükbaş hayvan varlığı ise yüzde 11,6 artışla 58 milyon 206 bin başa yükselmiştir. Bu veriler bize hayvansal üretimde 2024 yılı başı itibarıyla başlattığımız üretim planlamasının meyvelerini almaya başladığımızı gösteriyor. Üretim planlaması ile büyükbaş hayvanlarda verim artışı, küçükbaş hayvanlarda ise hem verim hem sayı artışını hedeflemiştik. Bu veriler doğrultusunda aynı zamanda özellikle küçükbaş hayvanlarda hem verim hem de sayı artışı vizyonumuza uygun memnuniyet verici ilerleme kaydedildiğini rahatça söyleyebiliriz. Bundan sonraki çalışmalarımızı da inşallah, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, üreticilerimizin, besicilerimizin desteğiyle aynı kararlılık ve azimle sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

