Hayvan sever kimliğiyle bilinen kuyumcu, oda başkanlığı için destekçileriyle esnaf ziyaretinde bulundu

Diyarbakır'da, hayvan sever kimliğiyle bilinen iş adamı Mehmet Yüksel, kuyumcular odası başkanlığına adaylığını açıklarken, destekçileriyle esnaf ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da, yaklaşık 30 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, iş adamı kimliğinin yanı sıra sokak hayvanlarına sahip çıkması, onlara çiftlik yapmasıyla biliniyor. Toplumsal konulara duyarlılığıyla bilinen Yüksel, kendisini adadığı kuyumculuk sektörünün sorunlarını gidermek, Diyarbakır'da projeleriyle hem istihdamı sağlamak hem de sektörün bir numara haline getirilmesi için ekibiyle Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanlığına adaylığını açıklamıştı. Yüksel, destekçileriyle birlikte esnaflara çıkarma yaparak, yoğun ilgiyle karşılandı.

Sektörün bir parçası olduklarını ifade eden Yüksel, yıllardır meslekte kazandıklarıyla sokak hayvanlarına baktıklarını, onları sahipsiz bırakmadıklarını söyledi. Sektörün hizmetkarlığına adaylığını daha önce açıkladıklarını ifade eden Yüksel, "Çok iyi destek de görüyoruz. Geldikten sonra bu hizmetleri en güzel bir şekilde yapacağız. Bizim sektörün artık kabul edilemeyecek çok sorunumuz var. Büyük bir kadroyla bu sorunların hakkından çıkacağız. İnşallah hepsini çözüme kavuşturacağız. Hedefimiz budur. Sektördeki arkadaşlarımızın desteğini istiyoruz. Sektörün taktirine bırakıyoruz. Bizi en güzel bir şekilde getirirler. Bizde onlara hizmetkar oluruz, layık olmaya çalışırız. Kendim ve kadrodaki arkadaşlarımız adına bütün esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünde tüm dostlarımızla, esnaf arkadaşlarımızla bir araya geldik, ziyarette bulunduk. Esnaf arkadaşlarımız bizi çok iyi karşıladı. Bizi yola çıktığımız konuma layık görüyorlar ve biz bunu onların sıcak ilgisiyle, destekleriyle gördük" dedi. - DİYARBAKIR