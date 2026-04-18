Hayvan Ürünleri Destekleme Mahsup Hakkında Tebliğ
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayvan Ürünleri Destekleme Mahsup Hakkında Tebliğ

18.04.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanlığı, veteriner ürün bedellerinin dijital destek ödemelerinden mahsup edileceğini açıkladı.

Sığır, koyun ve keçilere yönelik veteriner biyolojik ürünler ile hayvan tanımlama araçlarının ürün bedelleri ile uygulama ücretleri, işletmecilerin onay vermeleri halinde, dijital ortamda destekleme ödemelerinden mahsup edilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Veteriner Biyolojik Ürün ve Hayvan Tanımlama Araçlarının Bedelleri ile Uygulama Ücretlerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Bakanlıkça belirlenen veteriner biyolojik ürünler ile hayvanların tanımlanmasında kullanılan tanımlama araçlarının uygulanması sonucu hayvan sahipleri tarafından ödenmesi gereken ürün bedelleri ile uygulama ücretlerinin tahsiline ve uygulayıcılara ödemelerin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, sığır, koyun ve keçi için uygulanacak ürünlerin bedelleri ile bunların uygulanmasına ilişkin ücretler, hayvan sahibinin onayı alınarak Bakanlık tarafından yapılacak desteklemelerden mahsup edilecek. Yapılan uygulamaların mahsuplaşma onay durumu veri tabanlarında "Evet" olarak sabitlenecek ve sistem gereksinimleri karşılanıncaya kadar diğer tür hayvanlar için mahsuplaşma yapılamayacak.

Uygulama ve kayıt işlemleri

Uygulama bilgileri, uygulama sırasında hazır bulundurulan hayvan kayıt ve aşılama belgesi Bakanlıkça belirlenecek dijital ortamlar dışında herhangi bir materyale işlenemeyecek ve sistem kayıtları tamamlandıktan sonra sistem tarafından verilen kod, uygulayıcılar tarafından belgenin ilgili bölümüne yazılacak.

Ürün uygulamalarının protokol kapsamında devredildiği durumlarda, çalışmalara başlamadan önce, yetki, sorumluluklar, mevzuat, kayıt ve icmal takvimleri konularında il müdürlüklerince uygulayıcılara eğitim verilecek ve sistemler üzerinden rol tanımlaması yapılacak.

Ayrıca ürün uygulamalarının devredildiği serbest veteriner hekimler ve yetiştirici-üretici birlikleri ile meslek odaları, çalışmalara başlamadan önce banka hesap numaralarını ve varsa vergi muafiyet durumlarını ispatlayan belgeleri, il müdürlükleri döner sermaye birimlerine bildirecek.

Resmi görevliler tarafından uygulanan veteriner biyolojik ürünlerin kayıtları, sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanlar için sadece Veteriner Bilgi Sistemi (VETBİS), diğer tür hayvanlar için ise sistem gereksinimleri tamamlanıncaya kadar Aşı Takip Sistemi'nden (ATS) veya devreye alınan diğer sistemler üzerinden yapılacak.

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak hayvan nakli yaptığı tespit edilenler mahsuplaşma uygulamasından yararlanamayacak.

Düşen kulak küpesi bildirimi nedeniyle özgün numaralı kulak küpesi üretimi yapılmış olan ancak çeşitli nedenlerle söz konusu kulak küpelerinin hayvanlara fiilen uygulanamadığı durumlarda da aynı durum geçerli sayılacak.

Bakanlıkça belirlenen tanımlama araçları ile programlı aşıların ürün bedelleri ve bunlara ait uygulama ücretlerinin üçüncü kişiler tarafından ödenmesi için protokol yapılamayacak, önceden yapılan protokoller de hükümsüz hale gelecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 11:01:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.