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Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapıldı - Son Dakika

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapıldı

12.01.2022 08:21
Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gidildi.

Bakanlığın, "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere, yürürlüğe girdi.

Buna göre, hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler 'kıvırcık koyunu' için Aydın, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kırklareli ve Yalova'da birer, Manisa'da 2 olmak üzere hayata geçirilen 8 projeye 50 bin 400 baş üzerinden verilecek. Daha önce adı geçen illerin yanı sıra Bolu'daki 1 projeye 56 bin 700 baş üzerinden destek verilmesi kararlaştırılmıştı.

Söz konusu destekten faydalanan bir diğer koyun türü olan Orta Anadolu Merinosu projelerine de Ankara, Eskişehir, Karaman'da ikişer, Bolu, Konya ve Zonguldak'ta birer olmak üzere 9 projeye 56 bin 700 baş üzerinden destek sağlanacak. Önceki tebliğde destek verilecek baş miktarı 50 bin 400 olarak belirlenirken, Bolu herhangi bir proje desteğine dahil edilmemişti.

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Yalova, Manisa, Gazete, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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