Hazine, 10 yıl vadeli dolar ESG tahvili ihracı için 4 bankaya yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 10 yıl vadeli bir ESG tahvili (sürdürülebilir) ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli bir ESG tahvili (sürdürülebilir) ihracı gerçekleştirmek üzere BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve JP Morgan'a yetki verdiği bildirildi.