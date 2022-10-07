Hazine 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika
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Hazine 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti

07.10.2022 13:30
Hazine 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2,5 milyar dolar tutarında 3 yıl 1 ay vadeli kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2,5 milyar dolar tutarında 3 yıl 1 ay vadeli kira sertifikası ihraç etti.

Kira sertifikasının kira oranı yüzde 9,758, getiri oranı ise yüzde 9,750 (Mid Swap+545,5 baz puan) oldu.

Dün uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraç tutarı 13 Ekim 2022'de hesaplara geçecek.

İhraca, yaklaşık 160 yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi. Kira sertifikasının yüzde 57'si Orta Doğu, yüzde 21'i Türkiye, yüzde 8'i ABD, yüzde 7'si Avrupa, yüzde 6'sı Birleşik Krallık ve yüzde 1'i Asya ülkelerindeki yatırımcılara satıldı.

Bu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 7,5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika

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