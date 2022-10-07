Hazine ve Maliye Bakanlığı , 2,5 milyar dolar tutarında 3 yıl 1 ay vadeli kira sertifikası ihraç etti.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Hazine 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.