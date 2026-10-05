Hazine, 2 bin 315 kg altın tahvili ve 17 bin 885 kg kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 7 Ekim 2026 valörlü, 4 Ekim 2028 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 0,45 kupon ödemeli 2 bin 315 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,45 kira ödemeli 17 bin 885 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.